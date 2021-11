Impfjubiläum – vor einem Jahr verkündete Biontech erste Erfolge

per Mail teilen

Am 9. November 2020, vor genau einem Jahr, kam die Sensationsmeldung: mehr als 90 Prozent Wirksamkeit beim Impfstoff von Biontech. Das waren zwar erstmal nur Zwischenergebnisse aus der großen Zulassungsstudie – aber die Nachricht sorgte weltweit für Schlagzeilen. Auch in der Fachwelt war der Jubel groß.

Damals waren wir mitten in der zweiten Coronawelle mit explodierenden Infektionszahlen und immer mehr Toten. Und dann kam die Nachricht: mehr als 90 Prozent Wirksamkeit bei Biontech! Das war das Licht am Ende des Tunnels, auf das wir alle gehofft hatten. Genauso haben das damals auch Fachleute formuliert.

Wirksamkeit des Biontech-Impfstoffes übertraf alle Erwartungen

Der Jubel war auch deshalb so groß, weil das Ergebnis alle Erwartungen übertraf: schon mehr als 50 Prozent hätten als akzeptable Erfolgsquote gegolten. Riesenapplaus aus der Fachwelt gab es auch für das rasante Tempo beim weltweit ersten mRNA-Impfstoff – nur zehn Monate hatte es von der Entwicklung im Labor bis zu den erfolgreichen Tests mit zehntausenden Probanden gedauert. Schon am 2. Dezember gab’s dann die erste Notfallzulassung in Großbritannien, vor den USA und der EU.

Erste Ergebnisse zur Wirksamkeit des Covid-19-Impfstoffes von Biontech/Pfizer wurden im November 2020 veröffentlicht. imago images imago images/Martin Wagner

Das schnelle Tempo der Impftoffentwicklung bei Biontech hat auch viele Ängste geweckt. Was wissen wir heute über den Impfstoff?

Die sehr guten Ergebnisse aus den Zulassungsstudien haben sich bestätigt, der Schutz vor schwerem Verlauf und Tod ist bei Menschen mit funktionierendem Immunsystem auch nach Monaten noch hervorragend. Und auch schwere Nebenwirkungen treten nur sehr selten auf: Bei jungen Männern ist das Risiko für eine Herzmuskelentzündung leicht erhöht, in der Regel lässt sich die Komplikation aber gut behandeln.

Auch bei Kindern über 12 bewertet die Ständige Impfkommission den Nutzen der Impfung höher als mögliche Risiken. Allerdings erleben wir gerade, dass die sogenannte sterile Immunität mit der Zeit bröckelt: Je länger die zweite Spritze her ist, desto eher können sich auch Geimpfte anstecken und das Virus weitertragen. Auch Erkrankung mit Symptomen ist möglich – die Delta-Variante hat die Schutzwirkung der Impfung hier etwas reduziert. Trotzdem erkranken Geimpfte viel seltener als Ungeimpfte und in der Regel mit deutlich leichterem Verlauf.

Die Immunität nach einer Covid-19-Impfung lässt mit der Zeit nach. imago images imago images/Bihlmayerfotografie

Jetzt häufen sich Meldungen aus Pflegeheimen, dass dort vermehrt doppelt Geimpfte schwer krank werden und auch an Covid-19 versterben. Sind grundsätzliche Zweifel an der Impfung berechtigt?

Nein, denn ohne Impfung wären die Fallzahlen bei Hochbetagten noch sehr viel höher. Aber es zeigt sich eben ganz klar, dass der Impfschutz gerade bei alten Menschen schneller und stärker schwindet als bei Jüngeren. Deshalb hat die Konferenz der Gesundheitsminister letzte Woche ja auch ausdrücklich die Booster-Impfung ab 60 empfohlen; möglich ist sie aber auch für Jüngere.

Und die Ständige Impfkommission überlegt, ihre bisher noch sehr zurückhaltende Empfehlung für die dritte Spritze bald deutlich auszuweiten. Aktuelle Zahlen aus Israel sind jedenfalls eindeutig: Dreimal Geimpfte mussten kaum noch wegen Covid ins Krankenhaus; die Rate der Klinikeinweisungen sank im Vergleich mit doppelt Geimpften um 93 Prozent.

Biontech-Studien belegen deutlich höhere Antikörperwerte nach der Auffrischungsimpfung, vor allem bei Senioren verbessert sich der Schutz deutlich. In Israel hat Boostern in allen Altersgruppen die vierte Welle sehr schnell eingedämmt – in Deutschland würde das allerdings voraussichtlich deutlich länger dauern, weil bei uns viel mehr besonders gefährdete alte Menschen leben. Und gerade zeigt sich ja, dass das Tempo beim Boostern der Risikogruppen noch viel zu schleppend ist.

Gerade in Pflegeheimen kommt es in letzter Zeit gehäuft zu Impfdurchbrüchen. Das kann daran liegen, dass Hochbetagte generell nach einer Impfung eine schwächere Immunantwort haben und diese auch schon länger zurückliegt. imago images imago images/Martin Wagner

Wenn wir jetzt mal ein Jahr in die Zukunft schauen – werden wir dann über die vierte Impfung diskutieren?

Das kann im Moment noch keiner seriös beantworten. Das hängt auch davon ab, ob sich in den nächsten Monaten vielleicht eine neue Virusvariante verbreitet, vor der die aktuellen Impfstoffe kaum noch schützen. Dann wäre natürlich eine weitere Auffrischung nötig – und dann erstmals auch mit einem veränderten Impfstoff. Biontech beobachtet ständig, welche neuen Varianten den Impfschutz aushebeln könnten. Im Ernstfall könnte schon nach sechs Wochen ein passender neuer Impfstoff fertig sein – und der könnte dann auch im Eilverfahren zugelassen werden.

Wenn wir aber etwas optimistischer denken und keine böse Variante am Horizont sehen: dann geht zum Beispiel der Berliner Impfstoffexperte Leif Erik Sander davon aus, dass die dritte Spritze lange hält und anschließend nicht mehr ständig aufgefrischt werden muss. Auch bei Hepatitis oder FSME hat man ja einen Langzeitschutz erst nach drei Spritzen – das könnte bei Corona genauso sein. Der Chef von Biontechs Partnerfirma Pfizer hat dagegen in Interviews betont, die Impfung müsse vermutlich jedes Jahr erneuert werden.