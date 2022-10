Mit einem Trauerzug für Insekten gedenkt die Künstlerin Caro Krebietke der Opfer des Insektensterbens. In der Sonderausstellung MISSING! am Stuttgarter Naturkundemuseum erinnern Foto-Plakate und persönliche Nachrufe an verschwundene und bedrohte Käfer und Schmetterlinge. Diese zehn Arten stehen stellenvertretend für viele weitere.

Der Braune Bär ist ein besonders farbenprächtiger Nachtfalter. In Teilen Oberschwabens wurde das harmlose Tier als "Hausanzünder" bezeichnet und verfolgt. Heute ist die Art selten geworden - mögliche Ursachen: Straßenverkehr, Pestizide, Zersiedlung der Landschaft und Lichtverschmutzung. SMNS/Aron Bellersheim Der farbenfrohe Heide-Laufkäfer ist ein flugunfähiger, tagaktiver Räuber. Er ist deutschlandweit vom Aussterben bedroht. SMNS/Aron Bellersheim Der Schwalbenschwanz gilt als Prototyp aller Schmetterlinge. Seine bunte Raupe ist auch in Gärten an Karotte, Dill und Fenchel zu finden. Heute ist der Schwalbenschwanz bei uns selten geworden. SMNS/Aron Bellersheim Der Behaarte Kurzflügler ist als Larve wie auch als erwachsener Käfer an und in Kuhfladen und Pferdeäpfeln zu Hause. Der Käfer ähnelt einer Wespe oder Hummel - das könnte dafür sorgen, dass Feinde Abstand halten. Vielerorts ist der Käfer selten geworden. SMNS/Aron Bellersheim Der Rundaugen-Mohrenfalter leidet besonders unter Aufforstung und Verbuschung. Auch zu häufiges Mähen oder gar Mulchen setzt ihm zu. SMNS/Aron Bellersheim Heide-Sandlaufkäfer sind flinke Jäger, die kleinere Insekten mit ihren langen, gezahnten Kiefern packen. In Baden-Württemberg gilt der Käfer als verschollen. SMNS/Aron Bellersheim Der Hopfenwurzelbohrer ist auch als "Geistermotte" bekannt - weil die glänzend weißen Männchen in der Abenddämmerung auf und abtanzend über die Wiesen schwirren. In niederen und mittleren Lagen ist er heute fast verschwunden. SMNS/Aron Bellersheim Das ölige Sekret des Bunten Ölkäfers war früher in der Volksmedizin begehrt - unter anderem als Mittel gegen Tollwut. Der Käfer war in fast ganz Deutschland verbreitet, stellenweise sogar häufig. Inzwischen ist er verschwunden. In Ostdeutschland wurde er zuletzt 1985 gesichtet. SMNS/Aron Bellersheim Das Sechsfleck-Widderchen ist ein tagaktiver Nachtfalter (das gibt es wirklich). Die Körperflüssigkeit der Widderchen enthält Zyanide. Das macht sie so giftig, dass sie keine Fressfeinde fürchten müssen. Heute ist dieses früher häufige Widderchen selten geworden - Gründe sind Verlust von Lebensräumen, Pestizide, zu häufige Mahd und intensive Beweidung. SMNS/Aron Bellersheim Der Alpenbock ist gut getarnt, wenn er auf grauer Baumrinde sitzt. Seine Larven entwickeln sich bevorzugt im Holz noch stehender, toter Buchen. Wenn Totholz aus dem Wald entfernt wird, raubt das dem Alpenbock den Lebensraum. SMNS/Aron Bellersheim