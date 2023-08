Gesünder leben mit 10.000 Schritten pro Tag?

per Mail teilen

10.000 Schritte am Tag sollte jeder Mensch für einen gesunden Lebensstil gehen - oder etwa nicht? Die gute Nachricht: Weniger als 3.000 Schritte am Tag haben auch schon deutliche Effekte.

Wissen Sie, wie viele Schritte Sie heute schon gegangen sind? 500? Oder vielleicht schon 5.000? Die bekannte Faustregel, dass jeder Mensch 10.000 Schritte am Tag gehen sollte, geht auf eine mehr als 50 Jahre alte Werbekampagne aus Japan für den ersten transportablen Schrittzähler zurück („Manpo-kei“), dessen Limit 10.000 war.

Aber wie viele Schritte sollen es denn nun sein? Dazu Katharina Ditschke, Fitness-Frau aus der Wissenschaftsredaktion:

Risiko für Tod durch Herz-Kreislauferkrankungen sinkt bereits bei 2.337 Schritten am Tag

Ja, ich gebe es zu: Auch ich laufe täglich der magischen Schrittzahl von 10.000 hinterher. Es fühlt sich einfach gut an, diese fünfstellige Zahl auf dem Display meiner Smartwatch zu sehen. Schließlich heißt es doch: Jeder Schritt macht fit! Das ist auch unbestritten so, aber nötig sind so viele Schritte einer neuen Studie nach nicht. Jedenfalls nicht um das Sterberisiko zu senken.

Das fand ein Forschungsteam von der Medizinischen Universität Lodz in Polen heraus und hat dazu Daten von rund 227.000 Menschen aus verschiedenen Regionen der Welt ausgewertet. Die gute Nachricht: Der Studie zufolge gibt es deutliche Hinweise darauf, dass das Risiko, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben schon mit 2.337 Schritten am Tag sinkt! Wer es auf knapp 4.000 schafft, senkt sogar das allgemeine Sterberisiko.

Viel zu Fuß gehen bringt viele gesundheitliche Vorteile

Die Analyse hat aber auch gezeigt, dass die gesundheitlichen Vorteile umso größer sind, je mehr man zu Fuß geht. Besonders Menschen unter 60 haben laut Studie profitiert. Bei jüngerer Erwachsenen, die zwischen 7.000 und 13.000 Schritte pro Tag gingen, sank das Sterberisiko sogar um 49 Prozent. Auch die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt mindestens zweieinhalb Stunden körperliche Aktivität in der Woche.

Aber: Um sich körperlich fit zu halten, sei es nicht nötig, sportlichen Aktivitäten wie Joggen nachzugehen. Hier zählt jede Art von Bewegung, sei es im Job, Haushalt oder in der Freizeit. Eine Obergrenze gibt es nicht, hat das polnische Forschungsteam auch festgestellt. Die Untersuchung hat ergeben, dass die Angaben sowohl für Männer als auch für Frauen gelten, unabhängig vom Alter und unabhängig davon, in welcher Region der Welt sie leben, so Studienleiter Professor Maciej Banach.

Einfaches Gehen zwischendurch hilft also schon, um gesünder zu leben. Bei mir ist das so: wenn mir meine Uhr abends kurz vor dem Schlafen gehen 9.871 Schritte anzeigt – dann laufe ich wie ein Tier im Käfig durch meine Wohnung, bis ich die 10.000 lese. Auch wenn es am Ende niemanden interessiert. Am nächsten Morgen selbst mich nicht mehr.