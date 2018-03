Osterhasen-Mythos hat offenbar reale Wurzeln Eierlegendes Beutelkaninchen entdeckt

Geht die mythische Figur des Osterhasen auf echte Lebewesen zurück? Es scheint so: In Nordwest-Australien wurden kürzlich Exemplare einer ungewöhnlichen Kaninchenart entdeckt. Anders als seine Verwandten bringt das "Beutelkaninchen" keine lebenden Jungen zur Welt, sondern brütet Eier aus. Die Entdeckung wirft auch ein neues Licht auf Fossilfunde in Europa.

April , April, das eierlegende Beutelkaninchen war leider nur ein Aprilscherz!!!

Im Nordwesten Australiens gibt es eines der wenigen Feuchtgebiete des fünften Kontinents: eine Sumpf- und Savannenlandschaft in der zahlreiche Tiere beheimatet sind, die es nur hier gibt. Am bekanntesten sind die Beuteltiere, wie Kängurus, Beutelkaninchen und Beutelratten. Bislang dachte man, dass sie alle lebende Junge zur Welt bringen, die dann im Beutel aufwachsen. Aber vor kurzem wurde hier ein Tier gefunden, dass Eier legt, die es in seinem Beutel ausbrütet. Eine neue Art von Beutelkaninchen.

Rabitt-Dundee entdeckte die Beutelkaninchen

Kaninchenjäger Harvey Roger hat die neue Spezies in seinem Revier entdeckt und ist der Einzige, der die Nistplätze bislang kennt. Nach fast anderthalb Stunden Fahrt über holprige Buschpisten haben wir unser Ziel erreicht. Harvey Roger nimmt sein Fangnetz und pirscht sich ins Unterholz.



Am Boden vor einer unscheinbaren Erdhöhle liegen tatsächlich ein paar Eierschalen. „Mal schauen, ob jemand zuhause ist.“ Er nimmt seine Taschenlampe und leuchtet in den dunklen Bau. Er lächelt. Wir haben Glück, der Bau ist noch bewohnt. Aber nicht mehr lange. Harvey schiebt seinen Arm bis zur Schulter in das Erdloch und kriegt schließlich ein Kaninchen zu fassen. Vorsichtig zieht er es heraus und bugsiert es in sein Fangnetz.

Harvey Roger liefert den Beweis: Im Beutel des Kaninchen liegt ein Ei





Rund 30 Beutelkaninchen hat Harvey Roger so bereits gefangen – und er hat es auf dem fünften Kontinent damit zu einigem Ruhm gebracht. Australische Zeitungen nennen ihn nur noch „Rabbit-Dundee“ – in Anlehnung an den berühmten „Crocodile-Dundee“.

Fossile Funde von Beutelkaninchen

Behutsam verfrachtet er das Tier in eine hölzerne Transportkiste. Es soll nach Deutschland geschickt werden. Denn hier gab es bislang die einzigen bekannten Exemplare von Beutelkaninchen, außerhalb von Australien. Gefunden wurden sie in der Grube Messel, einer weltweit bekannten Fundstelle für Fossilien. Einige Exemplare sind fast eine Million Jahre alt. Im Naturkundemuseum Karlsruhe zeigt uns der Paläontologe Sebastian Jahnke ein versteinertes Exemplar. Dieser Fund gilt als besonderer Glücksfall, weil das Tier enorm gut erhalten ist.

In der Grube Messel wurde Fossilien von Beutelkaninchen entdeckt

Kaninchen in der Röhre

Im derzeit modernsten Kleintier-Kernspintomographen der Welt wird ein frisch aus Australien eingeflogenes Beutelkaninchen auf seine erste Untersuchung vorbereitet. Das Tier wird mit einer Kurzzeitnarkose betäubt. Der Kernspin-Tomograph arbeitet mit einem Magnetfeld, ohne Strahlung. Keine Gefahr also für das Tier. Ein trächtiges Weibchen, wie im Querschnitt deutlich zu sehen ist, wo sich im Bauchraum ein Ei abzeichnet. Der Vorteil dieses Bildgebungsverfahrens ist es, dass man sehr schonend arbeitet. Das Tier kriegt nur eine leichte Narkose, das Bild wird aufgenommen und danach geht es ihm wieder gut. Und gerade bei einer so bedrohten Tierart ist das natürlich das ideale Verfahren der Wahl.

Das Beutelkaninchen wird untersucht

Beutelkaninchen kommt nach Karlsruhe

Nach zweiwöchiger Quarantäne wird das erste lebende Beutelkaninchen im Karlsruher Zoo der europäischen Öffentlichkeit vorgestellt. Der stellvertretende Zoodirektor Dr. Clemens Becker hat seit seiner Studienzeit hervorragende Kontakte nach Australien und mit dem Beutelkaninchen dürfte ihm nun ein regelrechter Coup geglückt sein. Aber der neue, prominente Gast soll nicht nur viele Besucher bringen.

Eines der australischen Beutelkaninchen bekommt eine neue Heimat im Karlsruher Zoo





„Wir sind der erste Zoo in Europa, der dieses Tier präsentieren kann.“ sagt Dr. Clemens Becker vom Zoo Karlsruhe. „Wir erhoffen uns natürlich da Nachwuchs. Es ist eine absolut bedrohte Art und wir möchten dann zusammen mit anderen Zoos in die Nachwuchsphase gehen. Wir möchten es der Nachwelt erhalten.“

Viel Arbeit also noch für den australischen Kaninchenjäger Harvey Roger. Acht zoologische Gärten allein aus Deutschland haben bereits bei ihm bestellt. Ob er diese Nachfrage aber befriedigen kann, ist noch ungewiss. Die australische Regierung erwägt nämlich ein Ausfuhrverbot. Erst soll festgestellt werden, wie viele Tiere es überhaupt noch gibt. Auch das ein Job für „Rabbit-Dundee“, der die Flinte, mit der er früher die Langohren erlegt hat, wohl vorerst nicht mehr brauchen wird.