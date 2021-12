per Mail teilen

Wie arbeitet die Wissenschaftsredaktion des SWR? Wer entscheidet welche Themen zu Beiträgen werden? Worauf achten die Reporterinnen und Reporter bei der Recherche?

In dieser Serie gibt die Redaktion SWR Wissen Aktuell einen Blick hinter ihre Kulissen. In jeder Folge sprechen andere Redakteur*innen darüber, wie ihre tägliche Arbeit in der Wissenschaftsredaktion funktioniert.

Alle 2 Tage kommt eine neue Folge der fünfteiligen Serie.

Behind the Sc(i)en(c)e ist im Rahmen der Bachelorarbeit des Hosts Henrik von Tenspolde entstanden. Er ist Redakteur bei SWR Wissen Aktuell und studiert aktuell noch Wissen-Medien-Kommunikation am Karlsruher Institut für Technologie. Seine Bachelorarbeit beschäftigt sich mit transparentem Wissenschaftsjournalismus. Das Ergebnis der Arbeit ist diese Serie.