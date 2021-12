Das Lexikon der SWR Wissenschaftsredaktion

per Mail teilen

BmE, CvD, Journal und Impact-Factor – In der Wissenschaftsredaktion werden ziemlich viele Abkürzungen und Fachbegriffe verwendet. Was sie bedeuten steht in diesem Lexikon.

Übersicht

nano ist das tagesaktuelle Wissenschaftsmagazin auf 3sat. Als eine von vielen Redaktionen gestaltet auch SWR Wissen Aktuell das Programm von nano mit und liefert der Sendung Beiträge zu.

Bevor Beiträge gesendet werden, gehen sie durch eine Abnahme. Diese geschieht meistens durch den*die diensthabende*n CvD. Dabei wird der Beitrag auf Inhalt, Verständlichkeit und auf den logischen Aufbau überprüft.

Im journalistischen Kontext sind mit Agenturen die Nachrichtenagenturen wie die Deutsche Presse Agentur, Reuters oder der Sport-Informations-Dienst gemeint. Über ein Redaktions-System erhalten wir so immer die neusten Meldungen dieser Agenturen und bekommen bspw. bei Eilmeldungen eine direkte Benachrichtigung.

ARD Aktuell ist die Redaktion in Hamburg, welche für die Tagesschau, die Tagesthemen, tagesschau.de etc. verantwortlich ist. Und natürlich für alle Landesrundfunkanstalten wie auch der SWR, die der Redaktion in Hamburg Inhalte zuliefern.

Ausspielwege im Journalismus sind die verschiedenen Medien, die wir mit unseren Beiträgen bespielen. Also z.B. soziale Netzwerke, Hörfunk, Fernsehen oder Webportale.

Ein Beitrag für den Hörfunk, der in der Regel zwischen zwei bis maximal vier Minuten lang ist. Mit Einspieler heißt, dass nicht nur der*die Reporter*in zu hören ist, sondern auch Töne wie Interviews, oder Umfragen eingespielt werden.

Ähnlich wie der BmE, nur ist im BoE lediglich der*die Reporter*in zu hören und es werden keine Töne eingespielt.

Im Gegensatz zu politischen oder wissenschaftlichen Nachrichten haben bunte Meldungen eher eine geringe tagesaktuelle Relevanz. Oft sind sie eher lustig oder skurril und können so z.B. das Programm auflockern. Bunte Meldungen gibt es oft über Tiere, Prominente oder aus Polizeimeldungen.

Der*die Chef*in vom Dienst entscheidet, welche Themen umgesetzt werden und ist für die Abnahme der fertigen Beiträge zuständig. In der Fachredaktion SWR Wissen Aktuell sind die CvDs zusätzlich für das Anbieten und Verteilen der Beiträge an die einzelnen SWR und ARD-Programme verantwortlich.

Journalist*innen erhalten zu bestimmten Themen oft vor der öffentlichen Bekanntgabe Informationen mit einem Embargo bzw. einer Sperrfrist. Mit diesen kann dann die Berichterstattung vorbereitet werden, sodass zum Zeitpunkt der öffentlichen Bekanntgabe direkt ein Beitrag gesendet werden kann. Vor der öffentlichen Bekanntgabe dürfen die Journalist*innen die Informationen allerdings nicht veröffentlichen.

Solche Informationen mit Sperrfrist erhalten wir beispielsweise zu Studien oder von der Politik.

Ein Video, in dem sehr ausführlich ein bestimmtes Thema erklärt wird. Oft werden in dem Video zur Veranschaulichung auch sehr viel grafische Elemente und Animationen verwendet. SWR Wissen hat solche Explainer z.B. zu den Themen Späte Nebenwirkungen durch Corona-Impfungen? oder Schwangerschaftsabbruch – Wie läuft eine Abtreibung ab? produziert.

In einer Fachgesellschaft sind mehrere wissenschaftliche aktive oder auch interessierte Personen zu einem bestimmten Fachgebiet vernetzt. Fachgesellschaften gibt es zu allen möglichen Fachgebieten zum Beispiel in der Medizin oder auch im Bereich Elektrotechnik.

Im SWR gibt es verschiedene Fachredaktionen, die sich mit bestimmten Themenfeldern beschäftigen und dazu Beiträge für alle SWR Programme und die ARD produzieren. Im SWR gibt es neben der Wissenschaft auch Fachredaktionen zu den Themen Religion und Gesellschaft, Umwelt und Ernährung, Recht, Sport und Wirtschaft.

Längerer Beitrag für den Hörfunk (Länge ab ca. 20 Minuten bis zu mehreren Stunden). In diesem kann ein bestimmtes Thema sehr ausführlich behandelt werden. Ein Feature ähnelt in der Machart oft einem Hörspiel, da es sehr kreativ mit Musik, Geräuschen und verschiedenen Stimmen produziert werden kann. Jedoch ist das Feature ein Bericht, der keinen fiktionalen Inhalt hat.

Ein Gespräch mit einem*einer Expert*in, das nicht wie ein Interview zur Verwendung in einem Beitrag, sondern zur (Hintergrund-)Recherche gedacht ist.

Dieser Wert gibt an, wie groß der Einfluss von einem wissenschaftlichen Journal ist. Berechnet wird dieser daraus, wie oft aus den wissenschaftlichen Artikeln eines Journals für andere wissenschaftliche Publikationen zitiert wird.

Ein Journal bzw. wissenschaftliche Fachzeitschrift ist der Ort, an dem neue Forschungsergebnisse in Form von Studien oder Paper veröffentlicht werden. Sehr renommierte Journals sind beispielsweise Nature, Science oder der Lancet.

Der Lancet ist eine wissenschaftliche Fachzeitschrift zu medizinischen Themen. Er wird als ein sehr renommiertes Journal geschätzt, dass seine Veröffentlichungen durch Peer-Reviews stets auf gute wissenschaftliche Qualität untersucht.

Lineare Programme sind z.B. Fernsehen und Hörfunk. Hier kann das Publikum nicht selbst aussuchen, welchen Beitrag sie sehen oder hören wollen. Es ist ein von Redakteur*innen geplantes Programm, das nach einem bestimmten Zeitplan läuft.

Forschungsinstitut der Max-Planck-Gesellschaft. Mit 86 Forschungsinstituten in Deutschland gehört die Max-Planck-Gesellschaft zu einer der führenden Institutionen im Bereich Grundlagenforschung.

Ein Beitrag für den Hörfunk, der in der Regel zwischen 40 bis 90 Sekunden lang ist. Mit Einspieler heißt im Prinzip, dass nicht nur der*die Reporter*in zu hören ist, sondern auch Töne wie Interviews, oder Umfragen eingespielt werden.

Ähnlich wie die MmE, nur ist in der MoE nur der*die Reporter*in zu hören und es werden keine Töne eingespielt.

Auch MoE genannt. Durch den inhaltlichen Aufbau und den speziellen Textstil ist die Nachrichtenminute aber vor allem zur Verwendung in den Nachrichten vorgesehen. Zu hören ist hier nur der*die Reporter*in, die Länge einer Nachrichtenminute beträgt in der Regel 30 bis max. 60 Sekunden.

Vor der Veröffentlichung in einem wissenschaftlichen Journal gehen Studien oder Paper meistens durch ein Peer Review Verfahren. In diesem wird anonymisiert die Veröffentlichung von Wissenschaftler*innen aus demselben Fach auf gute wissenschaftliche Arbeit überprüft. Dieser Prozess kann teilweise mehrere Jahre in Anspruch nehmen und beinhaltet auch immer wieder Korrekturschleifen durch die wissenschaftlichen Autor*innen der Veröffentlichung.

So kann aber geprüft werden, ob wissenschaftlich sauber gearbeitet wurde und dass die Ergebnisse wirklich aussagekräftig sind. Gerade bei den renommierten Journals wie Nature, Science oder Lancet gehört das Peer Review Verfahren zum Standard, jedoch ist das nicht bei allen Journals der Fall.

Auf diesen Servern werden neue Studien und Paper eingestellt, die noch nicht durch ein Peer Review Verfahren geprüft wurden. Dies dient vor allem dazu, dass wissenschaftliche Kolleg*innen sich über diese Forschungen austauschen und Feedback geben können.

Gerade während der Corona-Pandemie wurde und wird aber durch das große öffentliche Interesse an diesem Thema auch über Publikationen berichtet, die bisher nur auf Preprint Servern veröffentlicht wurden. So kann zwar sehr schnell über neue Forschungsergebnisse berichtet werden, jedoch ist manchmal noch gar nicht klar, wie aussagekräftig diese wirklich sind.

SWR Wissen Aktuell vermittelt für die diversen Programme im SWR auch Primärpartner*innen. Damit sind einfach Interviewpartner*innen wie Wissenschaftler*innen gemeint, die „aus erster Hand“ zu einem Thema befragt werden können.

Hiermit sind im Kontext der Wissenschaftsredaktion wissenschaftliche Publikationen z.B. Studien gemeint. Diese erhalten wir beispielsweise durch wissenschaftliche Journals oder direkt von Universitäten durch Pressemitteilungen.

Pupmed ist eine Datenbank in der wissenschaftliche Publikationen aus dem Bereich Medizin recherchiert werden können.

Vernetztes Computerprogramm, in dem die Themen- und Sendungsplanung für einzelne Programme und Redaktionen vorgenommen werden können. Hier werden alle Informationen zu den geplanten und produzierten Beiträgen gesammelt und können dann in den Sendeplan übernommen werden.

Der Süddeutsche Rundfunk war von 1949 bis 1998 die Landesrundfunkanstalt für den nördlichen Teil Baden-Württembergs. 1998 wurde der SDR mit dem SWF zum heutigen SWR zusammengeführt.

In der Redaktion SWR Wissen Aktuell ist der*die Redakteur*in am Social Desk zuständig für die Planung der Beiträge für die eigene Facebookseite und den eigenen TikTok Kanal. Außerdem kümmert er sich um die Abnahme der Beiträge und um das Community-Management, also das Bearbeiten und Beantworten von Kommentaren der Nutzer*innen.

Kurzer Beitrag für den Hörfunk, in dem eine klar umrissene Sache wie die neue Omikron-Variante oder ein Antigenschnelltest erklärt wird. Meist hat dieses eine Länge von 40 bis 90 Sekunden und es ist nur ein*e Reporter*in zu hören.

Der Südwestfunk war von 1946 bis 1998 die Landesrundfunkanstalt für Rheinland-Pfalz und den südlichen Teil von Baden-Württemberg. 1998 wurde der SWF mit dem SDR zum heutigen SWR zusammengeführt.

Impuls ist eine tagesaktuelle Wissenschaftssendung im Hörfunk bei SWR2. Die Sendung läuft Montag bis Freitag von 16:05 Uhr bis 17:00 Uhr. In dieser Sendung laufen auch längere Beiträge und Gespräche (bis ca. 5 Minuten), die sich ausführlich mit aktuellen wissenschaftlichen Themen auseinandersetzen.

Bei SWR2 Wissen gibt es täglich Neues aus den Themenfeldern Gesundheit und Ökologie, Wissenschaft und Weltgeschehen, Geschichte und Bildung. Von 8:30 Uhr bis 8:58 Uhr laufen werktäglich Features und Dokumentationen, die es im SWR2 Wissen Podcast auch zum Nachhören gibt.

Bei einem Talk im Hörfunk spricht der*die Moderator*in mit einem*einer Kolleg*in über ein bestimmtes Thema. Der*die Kolleg*in hat dann die Hintergrundinfos und beantwortet die Fragen der Moderator*in. Talks gibt es in allen Hörfunkprogrammen des SWR und haben je nach Sender eine Länge von 1,5 bis 5 Minuten. Talks werden entweder live geführt oder vor der Ausstrahlung voraufgezeichnet.

Das Volontariat (kurz: Volo) ist die Ausbildung zum*zur journalistischen Redakteur*in. Sie dauert in der Regel 16 bis 24 Monate (abhängig von Sender oder Rundfunkanstalt) und beinhaltet sowohl Seminare für die Grundlagen als auch Praxisstationen in diversen Redaktionen zur Anwendung und Vertiefung der Grundlagen. Journalistische Volontariate werden von vielen Rundfunkanstalten, Sendern, Zeitungen, Produktionsfirmen und Journalistenschulen angeboten.

In der Redaktion SWR Wissen Aktuell ist der*die Webproducer*in Ansprechpartner*in für technische Fragen zur Produktion. Er*Sie kümmert sich um die Gestaltung und Vorbereitung von Studios, begleitet Aufnahmen und bereitet diese im Schnitt nach. Außerdem kümmert er*sie sich auch um den Schnitt und die Umsetzung von Videos und Grafiken für die Homepage und Social-Media-Kanäle von SWR Wissen.

Oft sprechen wir in der Redaktion einfach nur von einer Welle, wenn es um Radiosender geht. Der SWR hat 8 Hörfunkwellen: SWR1 Baden-Württemberg, SWR1 Rheinland-Pfalz, SWR2, SWR3, SWR4 Baden-Württemberg, SWR4 Rheinland-Pfalz, SWR Aktuell und DASDING.