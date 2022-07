Das passiert in einem Badesee, wenn er kippt

Umgekippte Badeseen sind nicht nur für die Umwelt eine Katastrophe, sie bergen auch für uns Menschen gesundheitliche Risiken. Woran Sie einen umgekippten Badesee erkennen und wie es dazu kommen kann.

Wann und warum kippt ein See bei Hitze?

Vom Umkippen eines Sees spricht man, wenn ein Gewässer durch Sauerstoffmangel in einen katastrophalen Zustand . Das kann durch die Hitze noch angetrieben werden: Durch die warme Wassertemperatur und das üppige Angebot an Licht für die Fotosynthese kommt es zu einer extrem starken Vermehrung von Algen und Wasserpflanzen, deren Zersetzung letztlich dem Wasser Sauerstoff entzieht. Und in warmen Wasser befindet sich sowieso schon weniger Sauerstoff als in kaltem. Der Sauerstoffmangel führt dazu, dass fast alle Organismen im Wasser absterben- der See ist aus dem Gleichgewicht – landläufig gesprochen „umgekippt“.

Viele Nährstoffe im Wasser und viel Sonne und Wärme können das Algenwachstum in Gewässern stark ankurbeln. IMAGO imageBROKER/ValentinxWolf

Was passiert da genau im Wasser?

Durch Hitze getrieben kommt es zu einem verstärkten Pflanzenwachstum im See, vor allem von Algen. Doch die sterben später ab, sinken zu Boden und werden dort zersetzt. Das machen Bakterien, die für ihre Arbeit Sauerstoff benötigen. Fallen viele Algen an, die zersetzt werden müssen, dann führt das zu Sauerstoffmangel im Wasser. Wird der besonders stark, dann sterben auch die Fische und andere Kleinstlebewesen.

Ist schließlich so gut wie der ganze Sauerstoff im Wasser verbraucht, dann sterben auch die aeroben Bakterien. Ihren Job übernehmen dann die anaeroben Bakterien, die keinen Sauerstoff für die Zersetzung von abgestorbener Materie brauchen. Ihr Stoffwechsel produziert aber teilweise sehr übelriechende und auch giftige Substanzen: Zum Beispiel Faulgase wie Methan, Schwefelwasserstoff und Ammoniak. Faulgase sind giftig und machen den See zu einem toten Gewässer. Am Boden des Sees sammelt sich Faulschlamm. Das Gewässer ist umgekippt.

Fadenalgen sind häufig in stehenden Gewässern zu finden. Für den kleinen Teichfrosch bietet das zumindest eine gute Möglichkeit zur Tarnung. IMAGO imago images/Countrypixel

Wie könnte man das verhindern?

Maßnahmen zum Schutz der Seen vor dem Umkippen gibt es einige. Erstmal sollte man versuchen, die Seen gegen nährstoffreiche Zuflüsse von außen zu dämmen und man kann das Wasser künstlich belüften und so mit Sauerstoff anreichern. Das machen manche Badeseebetreiber bereits. Man könnte auch das Baden im See verbieten- denn Badegäste wirbeln häufig Nährstoffe auf, die sich am Boden abgesetzt haben. Ist der See schon gekippt, dann hilft es, die Algen abzuschöpfen und Faulschlamm abzubaggern.

Ein Überangebot an Nährstoffen, zum Beispiel durch die Landwirtschaft, kann auch einen Einfluss auf die Wasserqualität in Badeseen haben und darüber mit entscheiden, ob ein See kippt. IMAGO imago images/blickwinkel

Warum ist Schwimmen in einem gekippten See gesundheitsschädlich?

Beim Schwimmen oder selbst plantschen in einem umgekippten Gewässer kann es zu Hautreizungen und allergischen Reaktionen kommen. Und wenn man das Wasser dann auch noch schluckt, zu Durchfall und Erkrankungen der Atemwege. Am tückischsten ist es übrigens in Ufernähe. Dort schwimmen zum Beispiel Keime in höchster Konzentration herum. Und das auch bevor ein See komplett umgekippt ist. Deshalb sollten Badeseegäste immer auch auf Trübungen, Verfärbungen oder Algenansammlungen zu achten, denn die sind ein Warnhinweis: Hier ist das Gleichgewicht des Sees nicht mehr in Ordnung.

Auch Wasservögel sind ein Warnhinweis, gibt es davon viele am und um den See, dann kann man davon ausgehen, dass Parasiten im Wasser sind, denn sie geraten über Entenkot in den See.