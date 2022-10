Multimedia-Reporterin und Redakteurin SWR Wissen aktuell. Autorin für SWR2 Wissen.

SWR Elena Weidt

Elena Weidt ist in der Ortenau aufgewachsen. Sie absolvierte einen Bachelor in Kultur und Wirtschaft an der Universität Mannheim. Anschließend wechselte sie an die Goethe-Universität Frankfurt für ihren Master in Umweltwissenschaften , der sie unter anderem auch nach Helsinki führte.

Als Generalistin ist Elena Weidt vielseitig interessiert, besonders gerne berichtet sie hintergründig über die Themengebiete Landwirtschaft, Energie und Psychologie.

Elena Weidt arbeitet als Multimedia-Reporterin und Redakteurin bei SWR Wissen aktuell sowie für die Wissenssendung 3sat nano. Desweiteren ist sie Autorin von Hörfunk-Sendungen in SWR2 Wissen.

