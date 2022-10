Reporter und Redakteur SWR Wissen aktuell sowie Redakteur bei SWR2 Impuls.

Nach dem Biologiediplom in Freiburg zog es David Beck zunächst weg von der Wissenschaft und in die Medien. Erste Station: Unterhaltungsfernsehen in München. Nach einigen Jahren wollte er dann aber doch wieder zurück ins Ländle zum SWR. In Baden-Baden verbrachte er ein Jahr als Fernseh-Redakteur bei „Kaffee oder Tee“. Nach einem Redaktionsvolontariat ging es dann als Radio-Reporter und Redakteur zu SWR Wissen aktuell. Seit Mitte 2022 ist er zusätzlich Redakteur bei SWR2 Impuls.

Während der Pandemie lag sein Themenschwerpunkt zunächst bei den Impfstoffen. Er berichtet für SWR2 Wissen aber auch über andere Themen aus der Biologie und Medizin, sein erstes Feature behandelte die Geschichte des HI-Virus, sowie über Cyber- und Tech-Themen. Für SWR2 Wissen schreibt er seitdem regelmäßig, zum Beispiel über den Druck, der auf Intensivstationen herrscht, oder die gemeinsame Geschichte der Ukraine und Russlands.

