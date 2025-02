Wir stellen vor: Michael Lang ist Multimedia-Reporter für die Redaktion SWR Wissen Aktuell und Chef vom Dienst für die Wissenssendung 3sat nano – Lebenslauf und einen Einblick in aktuelle Beiträge finden Sie hier.

Schwimmt eine Badewanne wie ein Boot? Für das Experiment hatten Michael und seine Freunde an die Füße einer alten Badewanne Räder geschraubt und sie auf eine steile Klippe über den See gefahren. Keiner der kleinen Forscher wollte mitfahren, darum polterte die alte Wanne auf ihren Rädern alleine den Hang hinunter, rauschte ins Wasser - und versank dort ganz langsam. Erst dann fiel den jungen Forschern auf, dass es wohl eine gute Idee gewesen wäre, den Stöpsel vorher in den Wannenboden zu stecken.

Experiment gescheitert – Erkenntnis gewonnen – nächstes Experiment. Zu so viel jugendlicher Neugier passte der Beruf des Journalisten am besten. Nach Hauptschule, Realschule und Gymnasium studierte Michael Lang in Deutschland und den USA: Abschluss in Journalistik an der Universität Dortmund.

Anschließend war er für verschiedene Redaktionen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens unter anderem am Amazonas, in Grönland und im Vatikanstaat. Seine Fernsehfilme- und Kinoproduktionen wurden mehrfach ausgezeichnet.

Seit 2017 ist Michael Lang beim SWR. Er war Korrespondent des SWR Regionalbüros im von der Flutkatastrophe zerstörten Ahrtal. Er unterrichtete an einer Hochschule Videojournalismus und ist Autor eines Fachbuchs über Teamarbeit für freie Journalisten.

Michael Lang ist Multimedia-Reporter für die Redaktion SWR Wissen Aktuell und Chef vom Dienst für die Wissenssendung 3sat nano . Und immer noch sehr neugierig.