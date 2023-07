MDMA darf in Australien zur Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen eingesetzt werden und Psilocybin für nicht therapierbare Depressionen. Das stößt auch auf Kritik.

Ecstasy und Magic Mushrooms fallen in Deutschland unter das Betäubungsmittelgesetz und sind somit illegale Drogen. In Australien dürfen sie ab dem 1. Juli 2023 jedoch als Arzneimittel eingesetzt werden.

Dafür sollen die Rauschmittel eingesetzt werden

Psilocybin, das ein Bestandteil der Zauberpilze ist, soll bei bisher nicht therapierbaren Depressionen zum Einsatz kommen. Und MDMA, Bestandteil von Ecstasy, zur Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen. Statt in die australische Kategorie 9, verbotene Substanzen, fallen MDMA und Psilocybin dort dann in Kategorie 8, kontrollierte Drogen. So wirken die Rauschmittel:



MDMA ist kurz für den Wirkstoff 3,4-Methylendioxy-N-methylamphetamin. Wer eine Droge mit dem Wirkstoff einnimmt, verspürt eine starke Euphorie und große Zuneigung anderen Menschen gegenüber. Das liegt daran, dass stimmungsaufhellende Neurotransmitter ausschüttet werden, zum Beispiel Serotonin. Der Botenstoff wird auch als "Glückshormon" bezeichnet.

In der Therapie soll die Droge nur unter strenger Beobachtung eingesetzt werden. Das Ziel: Die inneren Probleme aufarbeiten. Das ist nicht nur emotional anstrengend, sondern auch zeitintensiv. Eine Therapiesitzung dauert bereits rund acht Stunden und dazu kommt noch eine Vor- und Nachbereitung. Die Neuropsychologin Susan Rossell erklärt, dass bei der Einnahme von MDMA viel geredet werde, da die Patientinnen und Patienten sich stärker öffnen würden. Sie forscht an der Swinburne University of Technology in Melbourne derzeit vor allem zum Einsatz von Psilocybin in der Psychotherapie.

Illegale MDMA-Pillen gibt es in etlichen Formen und Farben. Herstellung, Handel und Besitz sind in Deutschland strafbar. IMAGO agefotostock

Der Stoff Psilocybin ruft eine halluzinogene Wirkung hervor. Eine Studie zeigt, dass im Gehirn durch den Konsum neue Verbindungen aufgebaut werden können. Einige der Probandinnen und Probanden der Studie haben den Rausch als Befreiung erlebt und durch die bewusstseinserweiternde Wirkung einen besseren Zugang zu ihren Gefühlen bekommen. Es zeigte sich außerdem, dass sie durch die Behandlung auch offener für andere Therapieansätze wurden.

Deshalb ist der Wirkstoff der Zauberpilze vor allem auch für die Behandlung von Depressionen eine Hoffnung, die bisher nicht erfolgreich therapiert werden können.

Psilocybin gegen Depressionen

Auch andere Länder erlauben bereits den Konsum der Zauberpilze, allerdings nicht als Medikament: In den USA sind Magic Mushrooms in Washington, D.C., schon seit 2020 legal, im Bundesstaat Oregon seit 2023. Und auch in Colorado soll der Konsum ab 2025 in staatlich zertifizierten Einrichtungen erlaubt werden.

Und auch beispielsweise in einem unserer direkten Nachbarländer, in den Niederlanden, kann man sogenannte psychedelische Retreats buchen, um in geschütztem Raum unter Drogeneinfluss Traumata und Ängste zu verarbeiten oder dem Alltag zu entfliehen.

Pilze, LSD und ihre bunten Versprechen: Wohin führt uns der Hype um psychedelische Substanzen?

Es werden auch Psychedelic Retreats angeboten, wie hier vom Spinoza Institut in den Niederlanden. IMAGO Martin Bertrand

Gefahr von "Bad Trips"

Doch Rossell sieht gerade auch die Zulassung von Psilocybin kritisch. Die Wirkung von MDMA sei besser erforscht als die des Halluzinogen. Man könne noch nicht sagen, bei wem die Therapie wirke und bei wem nicht. Doch mehr noch: Auch sehr schlechte Erfahrungen nach der Einnahme von MDMA und Psilocybin sind möglich. Im schlimmsten Fall haben die Patientinnen und Patienten einen "Bad Trip" und beenden die Therapie mit größeren psychischen Problemen als zuvor, gibt die Neuropsychologin zu Denken.

Für eine Behandlung mit Psilocybin wird eine hohe Dosis gebraucht, die einen vergleichsweise starken Rausch auslöst. Das ist nur unter Aufsicht möglich, damit die Therapeutinnen und Therapeuten notfalls eingreifen und beruhigen können. Eine unerwünschte Folge könnten zum Beispiel Angstzustände sein. "Wir hatten schon Menschen, die völlig zusammengebrochen sind und den ganzen Tag in der Embryonalstellung zusammengerollt, schluchzend und weinend verbracht haben", sagt Rossell.

Gerade für die Behandlung von Depressionen liegen große Hoffnungen auf Psilocybin, einem Wirkstoff in Zauberpilzen. Doch der therapeutische Einsatz und die Wirkung müssen noch besser erforscht werden. IMAGO Pond5

Und dass die Einnahme von Ecstasy sehr gefährlich sein kann, zeigen gerade die Diskussionen um die Droge "Blue Punisher". Zwei junge Mädchen sind mutmaßlich an den Folgen der Ecstasypille gestorben. Ein großes Problem bei illegalen Ecstasypillen ist, dass die genaue Zusammensetzung den Konsumentinnen und Konsumenten oft nicht bekannt ist. Manche Pillen sind gestreckt, andere sehr hoch dosiert. Bei MDMA, das als Arzneimittel eingesetzt wird, wäre die genaue Dosierung jedoch bekannt.

Strenge Vorgehensweise in Australien

Um MDMA oder Psilocybin zu therapeutischen Zwecken einsetzen zu können, müssen sich Psychiater und Psychiaterinnen in Australien bei der Therapeutic Goods Administration (TGA) registrieren. Dazu benötigt man eine Genehmigung des Human Research Ethics Committees. Alle sechs Monate muss berichtet werden, wie viele Patientinnen und Patienten behandelt werden und ob schwerwiegende Nebenwirkungen aufgetreten sind.

In Deutschland wird noch nicht stark über die Legalisierung oder den therapeutischen Einsatz von MDMA und Psilocybin diskutiert. Hierzulande drehen sich die Diskussion derzeit eher um Cannabis.

Ist es richtig, Cannabis zu legalisieren?