Wissenstransfer: Auch Hummeln können voneinander lernen

In früheren Studien haben wir gezeigt, dass Hummeln in der Lage sind, einfache Aufgaben zu lernen zum Beispiel an einer Schnur zu ziehen, um eine Belohnung zu erhalten. Wir haben gezeigt, dass andere Hummeln diese trainierte Hummel beobachten können und dann selbst dieses Verhalten lernen. (…) Es gab aber auch einige Hummeln, die in der Lage waren, ohne die Vorführ-Hummel zu lernen, wie sie die Belohnung selbst erhalten konnten. Diesmal wollten wir etwas entwerfen, das so schwierig ist, dass die Hummeln es nicht allein lernen können.