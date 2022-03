Salat soll Astronauten vor Langzeitfolgen schützen

per Mail teilen

Noch in den nächsten 20 Jahren könnten Astronauten zum Mars fliegen. Eine Extremsituation für den menschlichen Körper. Ein neuer Hightech-Salat soll den Astronauten auf ihrer Reise helfen und vor gefährlichem Knochenschwund schützen.

Auf den ersten Blick ist unklar, was in dem Astronauten-Salat wirklich drinsteckt. Er erinnert an einem normalen Salat aus dem Garten, frisch geerntet. Doch dieser Salat könnte für spätere Raumfahrt-Missionen wie zum Mars noch wichtig werden.

Ein Forschungsteam der University of California hat den scheinbar normalen Gartensalat an einer entscheidenden Stelle gentechnisch verändert: Der Salat soll bei den Astronauten nicht nur den Vitamin-Haushalt aufstocken, sondern auch die Knochen schützen. Das berichtet das Forschungsteam in einer Pressemitteilung der American Chemical Society.

Geplante Mars-Mission der NASA Die US-Raumfahrtbehörde NASA möchte in den 2030er eine Mars-Mission mit Astronauten und Astronautinnen starten. Auch das chinesische Raumfahrtprogramm plant eine Mission zum Mars. Davor sollen Roboter nach möglichen Standorten für eine potentielle Siedlung suchen. Die Roboter könnten auch vorab Teile der Siedlung aufbauen und eine Strom- und Sauerstoffversorgung aufbauen.

Knochenschwund als mögliche Gefahr

Vor allem bei der geplanten Mission zum Mars sind die Astronauten-Knochen gefährdet. Drei Jahre soll die Mars-Mission dauern - etwa 18 Monate davon sind die Astronauten auf dem Hin-und Rückflug. Dabei verlieren die Astronauten Monat für Monat etwa ein Prozent an Knochenmasse.

Bei Schwerelosigkeit im All sind die schwächelnden Knochen noch kein großes Problem, und auf dem Mars liegt die Anziehungskraft auch nur bei etwa einem Zehntel der Erde. Doch spätestens auf der Erde steigt das Osteoporose-Risiko. Die Knochen können dann leichter brechen – und genau das soll der Astronauten-Salat verhindern.

Längere Aufenthalte im All sind für den menschlichen Organismus - wie hier für den Astronauten Matthias Maurer auf der ISS - eine große Belastung. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/ESA/NASA

Gentechnisch veränderter Salat soll helfen

In den Salat hat das Forschungsteam mit einem gentechnischen Verfahren einen Wirkstoff gegen Knochenschwund eingebaut: Dadurch kann der Salat das menschliche Parathyroidhormon (PTH) herstellen. Dieses Hormon regt die Bildung von neuem Knochengewebe an.

Heißt: Eine Portion Salat stärkt die Knochen und kann unter künstlichem Licht problemlos angebaut werden. Dass Salat im All gut wachsen kann, haben Astronauten in den vergangenen sieben Jahren auf der Internationalen Raumstation ISS immer wieder bewiesen. Jetzt muss der Hightech-Salat nur noch schmecken.

Auch auf der ISS werden für Versuchszwecke Pflanzen gezüchtet, wie beispielsweise Chilli-Schoten. imago images imago/NASA/Cover-Images.com

Salat statt Spritze!

Noch muss der Astronauten-Salat weiter getestet werden. Ein Erfolg des Projekts ist wichtig für künftige Langzeit-Missionen ins All. Denn ohne Salat müssten sich die Astronauten regelmäßig ein Medikament gegen den Knochenschwund spritzen. Das ist nicht nur unangenehm, sondern bedeutet auch ein Platzproblem. Beim Start in Richtung Mars bräuchte jeder Astronaut einen Vorrat für drei Jahre.

Von dem Salat reichen erstmal nur die Samen, aus denen dann bei Bedarf Salat gezüchtet wird – fast wie frisch aus dem Garten mit Anti-Knochenschwund-Funktion.