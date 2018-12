Wenn Alexander Gerst nun aus seiner ISS-Wohngemeinschaft wieder zur Erde zurückkehrt, hat er nicht nur mit dann über 360 Tagen im All zumindest den deutschen Rekord im „Schwerelos um den Planeten fliegen“ gebrochen, damit geht irgendwie auch eine Ära zu Ende.

Die Europäische Weltraum-Agentur ESA sollte Mama und Papa Gerst sehr dankbar dafür sein, dass sie ihren Sohn einst „Alexander“ nannten. „Klaus-Dieter“ oder „Eberhard“ wären nicht so gut gewesen- und auch „Raumfahrt-Rüdiger“ oder gar „Weltraum-Wolfgang“ klingt nicht wirklich cool. Ganz im Gegensatz zu „Astro-Alex“! Danke, Familie Gerst!

Er hat uns unseren Heimatplaneten durch seinen Blick von ganz weit oben nähergebracht, hat gefilmt, getalkt, getwittert, hat sich aus dem All zu fast allen Themen geäußert, die auf der Erde gerade angesagt waren – und ist dabei vielleicht ein ganz klein wenig in die gleiche Falle getappt, die Medien gerne für Fußballer, Sänger oder Schauspieler aufstellen.

Weil Alexander Gerst, alias Astro-Alex, nett anzuschauen ist, gut schwerelos schweben und noch besser reden kann, ist er zum Medienstar geworden. Er war weder der erste deutsche Astronaut, noch der erste Deutsche auf der Raumstation und die Mission, die nun für ihn zu Ende geht, war auch nicht sein erster Flug ins Weltall. Aber er wurde in Deutschland gefeiert wie kein anderer Astronaut vor ihm, im Fernsehen, im Radio, in Zeitungen, in allen Social-Media-Kanälen: Astro-Alex wurde zur deutschen Identifikationsfigur.