Zur Sterberate der an dem neuartigen Corona-Virus Erkrankten gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Woran liegt das?

Es gibt sehr unterschiedliche Angaben darüber, wie hoch der Anteil der Menschen ist, die mit dem Virus infiziert sind und daran sterben. Je nach Land und auch je nach Datenquelle variiert die Sterberate von 0,7 Prozent bis hin zu 5 Prozent.

Die Unterschiede liegen in der Statistik

Bisher ist die Sterberate in Italien, Spanien oder Frankreich deutlich höher als bei uns. Warum das so ist, kann nur vermutet werden. Sicher ist, dass es auch damit zusammenhängt, wie eine Statistik erstellt und später gelesen wird.

Die Frage ist, wer wird gezählt

Denn wenn nur die Menschen gezählt werden, die ernsthaft erkrankt sind, dann ist der Prozentsatz derer, die daran sterben, relativ hoch. Wenn man nun auch die infizierten Menschen mitzählt, denen es relativ gut geht, dann wird die Gesamtmenge der Infizierten größer. Und damit der prozentuale Anteil der Todesfälle durch das Virus geringer.

Intensivbehandlung nach der Infektion mit dem neuartigen Coronavirus. Jeder Fünfte erkrankt so schwer, dass er klinisch behandelt werden muss. Imago imago images / ZUMA Wire

Deutschland hat recht viele Infizierte erfasst

In Deutschland wurde von Anfang an relativ viel getestet. Das heißt, die Zahl der Infizierten ist recht gut dokumentiert. Daran gemessen ist die Sterberate bei uns geringer als in Ländern, die die Gesamtmenge der Infizierten nicht so gut erfasst haben.

In manchen Ländern ist die Dunkelziffer der Infizierten hoch

Es wird vermutet, dass es gerade in den schwer betroffenen Ländern noch viel mehr Infizierte gibt, die nicht erfasst werden. Die Dunkelziffer wird deshalb recht hoch eingeschätzt.

Die Qualität des Gesundheitssystems ist entscheidend

Die WHO sagt: Wie hoch die Sterberate in den einzelnen Ländern ist, hängt klar davon ab, wie gut der Zugang zu einer ausreichenden medizinischen Versorgung ist. Wenn es zum Beispiel nicht genug Intensivbetten gibt, dann werden Menschen nicht beatmet, die das aber dringend bräuchten. In der Folge sterben dann eben mehr Menschen.

Ärztinnen und Pflegerinnen in einer Klinik in Brandenburg. Von der Qualität der Gesundhewitsversorgung hängt ab, wie hoch die Sterberate durch das Corona-virus sein wird. Imago imago images / Rainer Weisflo

Wir alle können helfen, die Sterberate zu senken

Deshalb müssen wir jetzt auch alle mit daran arbeiten, dass sich das Virus nicht so schnell so stark verbreitet. Wichtig ist, dass wir nicht alle gleichzeitig krank werden. Nur so können wir sicher gehen, dass unser Gesundheitssystem die schweren Fälle auch gut behandeln kann. Wir können also alle durch unser Verhalten mithelfen, um eine hohe Sterberate zu verhindern.