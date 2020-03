In der ganzen Welt wird fieberhaft nach einem Impfstoff gegen das neuartige Corona-Virus geforscht. Besonders interessant ist dabei der Ansatz der Firma Curevac aus Tübingen.

Curevac ist eine Tübinger Medizin-Firma. Sie forscht im Moment an einem Impfstoff gegen das Corona-Virus. Am Wochenende hatten Zeitungsberichte für Schlagzeilen gesorgt, dass US-Präsident Trump den Impfstoff dieses Unternehmens exklusiv für sein Land, die USA, haben möchte.

Mittlerweile hat das Unternehmen reagiert und gesagt, man werde den Impfstoff für alle und nicht nur exklusiv für ein Land produzieren. Auch der Mehrheitseigentümer dieses Unternehmens, der Unternehmer und SAP Gründer Dietmar Hopp hat das so bestätigt.

Der US-amerikanische Präsident Trump wollte offenbar die biopharmazeutische Firma Curevac aus Tübingen erwerben, um die Forschung zur Entwicklung eines Impfstoffes gegen das neue Corona-Virus für sein Land zu sichern. Imago Imago images / ULMER Pressebildagentur

Was an den Forschungen von Curevac besonders ist

Die Firma Curevac benutzt eine Methode, mit der sie schneller als üblich einen Impfstoff herstellen will.

Dazu versucht Curevac einen Trick anzuwenden, der dazu führen soll, dass der menschlichen Körper bei der Immunisierung einen Schritt überspringt: Bei einer normalen Impfung werden zum Beispiel Teile des echten Krankheitserreger gespritzt. Daraus lernt der Körper dann, wie das Virus aussieht und kann es bei einer Infektion erkennen und direkt bekämpfen..

Bei der neuen Methode wird stattdessen eine Bauanleitung gespritzt, die sogenannte mRNA, mit der der Körper die Virusteile selber baut und so lernt, wie sie aussehen.

Der Clou ist dabei, dass die Forscher das Virus gar nicht benötigen. Es reicht die die genetische Information darüber. Diese genetischen Details haben chinesische Wissenschaftler veröffentlicht und damit Forschern weltweit viel Arbeit erspart. Dadurch geht auch die Impfstoff-Entwicklung rascher voran.

Die Forschung am Impfstoff gegen das neuartige Corona-Virus wird in vielen Regionen der Welt vorangetrieben. Imago imago images / Future Image

An der Impfstoff -Entwicklung arbeiten viele weitere Firmen

Curevac ist dabei nicht die einzige Firma, die dieses Verfahren anwendet. Auch in Mainz gibt es zum Beispiel die Firma Biontech, die das neue Verfahren ebenfalls anwendet. Und weltweit beschäftigen sich noch viele weitere Forschungseinrichtungen mit der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das neuartige Corona-Virus.

Wann ist der Impfstoff einsatzfähig?

Die Tübinger Firma Curevac hat offenbar mehrere Impfstoffkandidaten in der Pipeline. In Zellversuchen und bei Tieren gab es bereits Tests, die die Wirksamkeit mehrerer Impfstoffe bestätigten. Diese Impfstoffkandidaten wollen die Wissenschaftler jetzt so schnell wie möglich am Menschen testen in klinischen Tests. Das könnte schon im frühen Sommer losgehen.

Allerdings ist nicht sicher, ob diese Impfstoffe beim Menschen genauso gut wirken wie bei den bisherigen Tests in Zellkulturen und an Tieren. Und selbst wenn diese Tests am Menschen erfolgreich sind, dann dauert es vermutlich noch bis nächstes Jahr, bis der Impfstoff wirklich fertig und einsatzbereit ist.

Kann ein Impfstoff die Ausbreitung des Coronavirus stoppen?

Wahrscheinlich nicht. Doch durch eine Impfung könnten gerade die gefährdeten Menschen geschützt werden.

Es könnte jedoch auch sein, dass das Virus sich verändert, wie zum Beispiel das Grippevirus. Da muss auch in jeder Saison ein neuer Impfstoff entwickelt werden. Das wäre aber nicht mehr so aufwändig, denn es geht viel schneller, wenn bereits ein Grund-Impfstoff vorhanden ist, der funktioniert.