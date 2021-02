Expandiert das All nicht so rasant wie bislang vermutet, könnte seine Ausdehnung irgendwann sogar zum Stillstand kommen. Seine Ausdehnung könnte sich in ihr Gegenteil kehren. Das Weltall würde in sich zusammenfallen. Dann stünde Milliarden von Jahren nach dem Big Bang am Ende so etwas wie ein Big Crunch, der große Zusammenbruch von allem.

Kosmologe Arman Shafieloo vom Korea Astronomy and Space Science Institute in Südkorea.