"Planet der Affen" ist ein Klassiker des Science-Fiction. Vor genau 50 Jahren kam die Geschichte über den Affenplaneten in New York die Kinos. Die bizarre, abstruse und zugleich hochpolitische Story des Affenplaneten wurde zum Publikumserfolg.

1963 veröffentlichte der französischen Schriftsteller Pierre Boulle ein Buch, von dem heute vielleicht nur wenige wüssten, wenn sich nicht ein Filmproduzent dafür interessiert hätte. Der Titel des Buches „Planet der Affen“ – und daraus wurde der gleichnamige Film, auch wenn die Geschichte über einen Affenplaneten eigentlich als unverfilmbar galt.

In der Hauptrolle: Charlton Heston - Hollywoods Mann fürs Monumentale

Es ist Donnerstag, der 8. Februar 1968 – in New York wird Filmgeschichte geschrieben, aber so richtig weiß das zu dieser Zeit noch niemand. Zu groß ist die Gefahr, dass das, was die Zuschauer zu sehen bekommen, zu einer großen Lachnummer wird: „Planet der Affen“. Mit Charlton Heston in der Hauptrolle, dem Hollywood-Mann fürs Monumentale, der Ben Hur war, El Cid und Moses – und der in diesem Film nun mit Schauspielerkollegen und -kolleginnen in Affenmasken agiert und eine von ihnen sogar auf die modellierten Latex-Lippen küssen wird – und es funktioniert. „Planet der Affen“ wird ein Riesenerfolg und ist heute ein Klassiker des Science-Fiction-Films.

Affen als Krone der Schöpfung

Worum geht es? Vier Astronauten werden von der Erde auf eine Mission in die Weiten des Weltalls geschickt. Es gibt Probleme und sie stranden auf einem, so scheint es, fernen Planeten. Ein Crew-Mitglied stirbt, die anderen drei können sich retten und müssen erkennen, in einer Welt gelandet zu sein, in der Affen regieren. Orang-Utans, Schimpansen und Gorillas machen, hoch zu Ross und schwer bewaffnet, Jagd auf Menschen, die sie für minderwertig halten. Die Affen sind die unangefochtenen Herrscher, sehen sich als die Krone der Schöpfung ohne Verbindung zu primitiven Tieren wie den Menschen...das kommt einem doch irgendwie bekannt vor, wenn auch andersherum.

Latex und Masken statt Computereffekte

Der Film hält uns Menschen den Spiegel vor und das Ganze funktioniert vor allem durch die fantastische Arbeit der Maskenbildner, die für manche Szenen aus 200 Schauspielern 200 Affen machen. Sie schaffen es, mit viel Latex und vielen Perücken und ohne jegliche Computereffekte, das die Darsteller in ihren Affenmasken glaubhaft wirken und ihre Film-Charaktere zu ausdruckstarken Figuren machen können.



Der Weg vom Mensch zum Affen dauert Stunden und zwingt alle Akteure, ihre Masken auch in Dreh-Pausen anzubehalten. Viele Beteiligte berichten später, dass es in den Mittagspausen zu einer Art „Rassentrennung“ kommt, bei der sich die unterschiedlichen Affenarten bevorzugt bei ihren „Artgenossen“ aufhalten, sich also Gorillas zu Gorillas gesellen, Schimpansen zu Schimpansen und Orang-Utans zu Orang-Utans, anstatt sich als Menschen beliebig zu mischen.

Irrflug durch das All und durch die Zeit

„Planet der Affen“ funktioniert auch, weil der Film in Sachen Wissenschaft ernsthaft zur Sache geht und dadurch eine Schlussszene ermöglicht, die ihm den vielleicht entscheidenden Kick zum Klassiker gibt:

Zeitdilatation - das Phänomen der Zeitdehung

Als der von Charlton Heston gespielte Astronaut Taylor und seine Kollegen die Erde verlassen, tun sie dies mit ständig wachsender Beschleunigung und sind bald mit annähernder Lichtgeschwindigkeit unterwegs. Es kommt zum Phänomen der „Zeitdilatation“, der „Zeitdehnung“, eine Konsequenz von Albert Einsteins Relativitätstheorie, die mittlerweile auch durch Experimente nachgewiesen ist. Danach vergeht Zeit in verschiedenen Bezugssystemen unterschiedlich schnell, im Raumschiff der Astronauten also langsamer als auf der Erde, die sie verlassen haben.

Die Folge: Als die im Kälteschlaf liegende Crew nach einem Irrflug durchs All wieder erwacht, sind für sie 18 Monate seit dem Start vergangen - und der Planet, auf dem sie stranden, ist keine neu entdeckte Welt, sondern wieder die Erde, auf der jedoch über 2000 Jahre vergangen sind und man das Jahr 3978 schreibt.

Endzeit-Szenario nach dem Atomkrieg

Charlton Heston erkennt dies erst am Ende des Films, als er nach vielen Abenteuern am Strand entlang reitet und auf die Überreste einer großen Skulptur stößt, die sich als New Yorker Freiheitsstatue herausstellt. Da weiß er, dass er nicht auf einem fernen Affenplaneten gestrandet ist, sondern die ganze Zeit auf der Erde war, die durch einen Atomkrieg verwüstet wurde. Die Menschen haben damit ihre Zivilisation selbst ausgelöscht und den Aufstieg der Affen zur beherrschenden Spezies ermöglicht.

Als „Planet der Affen“ in die Kinos kommt, liegen die USA im globalen Wettstreit mit der Sowjetunion, sind tief in den Vietnam-Krieg verstrickt und erreichen die Rassenunruhen in amerikanischen Städten immer neue, blutige Höhenpunkte. In dieser Zeit hinterfragt der Film die Rolle der Religion genauso, wie er pseudo-wissenschaftliches Handeln zum vermeintlichen Wohl der Gesellschaft verurteilt und unverblümt die Folgen von Rassismus zeigt, wenn sich die herrschenden Affen den von ihnen versklavten Menschen gegenüber genauso verhalten, wie etwa Weiße in den USA, die Schwarzen jeden Respekt verweigern.

Damit ist der Film auch 50 Jahre nach seiner Erstaufführung immer noch hochaktuell und genau das macht aus „Planet der Affen“ einen Meilenstein der Filmgeschichte.