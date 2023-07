Keine verborgenen Grabkammern bei Tutanchamun

Neue Radaranalysen haben die These von zwei weiteren Grabkammern nahe der letzten Ruhestätte des berühmten Pharaos Tutanchamun widerlegt.

Jeder kennt wohl die Gips-Büste der ägyptischen Königin Nofretete, die im Ägyptischen Museum in Berlin ausgestellt ist. Aber wo befinden sich die Gebeine von Nofretete? Vor drei Jahren gab es die Hoffnung, dass man ihre sterblichen Überreste in einer verborgenen Grabkammer finden würde, die an die Kammer von Pharao Tutanchamun angrenzt. Doch jetzt die Nachricht: es gibt keine geheimen Räume an Tutanchamuns Grabkammer.

Neue Einblicke in das Innere der Pyramide

2015 haben japanische Wissenschaftler mit Radargeräten in der mehr als 3300 Jahre alten Grabkammer von Pharao Tutanchamun die Wände abgescannt. Der ägyptische Minister für Altertümer, Mamdouh El Damati, sagte damals:„Jetzt sind wir zu 90 Prozent sicher, dass sich sowohl hinter der nördlichen als auch hinter der westlichen Wand der Grabkammer Tutanchamuns weitere Räume befinden.“

In einem von ihnen sollten die sterblichen Überreste von Nofretete liegen, der Gemahlin von Tutanchamuns Vater, Pharao Echnaton.

Das Neue Museum auf der Museumsinsel in Berlin zeigt eine Büste der Pharaonengattin Nofretete picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa - Ulrich Baumgarten

Das war jedenfalls die These des britischen Archäologen Nicholas Reeves, der die Untersuchungen 2015 mit vorangetrieben hatte. Jetzt aber die Enttäuschung:

Grabkammersuche mit Radar

Das Grabmal des Pharaos Tutanchamun birgt nach Angaben des ägyptischen Altertümerministeriums keine bislang unbekannten Grabkammern. Ein italienisches Team von Wissenschaftlern unter Leitung von Francesco Porcelli von der Polytechnischen Universität in Turin kam nun zu diesem Ergebnis. Die Forscher hatten Tutanchamuns Grabkammer erneut mit Radargeräten untersucht und fanden keine Anzeichen für von Menschen errichteten Absperrmauern.

Das Grab des Pharaonen

Tutanchamun war nach neunjähriger Herrschaft im Jahr 1324 vor Christus im Alter von 19 Jahren gestorben. Sein Grabmal befindet sich im Tal der Könige in der Nähe von Luxor im Süden Ägyptens. Es wurde 1922 von dem britischen Archäologen Howard Carter entdeckt. Anders als viele andere Pharaonengräber war es nicht geplündert, sondern enthielt mehr als 5000 intakte Objekte, viele davon aus Gold. Aber, es gibt eben keine verborgenen Kammern und keine Gänge, die an Tutanchamuns Grab angrenzen – viele Ägyptologen und Archäologen dürften jetzt ziemlich enttäuscht sein.