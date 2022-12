Das Verschmelzen von Neutronensternen

Forscher haben erstmals Gravitationswellen entdeckt, die auf die Verschmelzung zweier Neutronensterne zurückzuführen sind. Dabei entsteht ein hochenergetischer Lichtblitz, den Astronomen auch mit Teleskopen beobachten konnten. Bisher wurden Gravitationswellen nur in Zusammenhang mit der Kollision schwarzer Löcher nachgewiesen. Die neuen Erkenntnisse zu Gravitationswellen könnten helfen zu verstehen, wie die schweren Elemente im Universum entstanden sind.

Neutronensterne gehören zu den seltsamsten Objekten im Universum. Sie sind Überbleibsel von Sternen, die am Ende ihrer Lebenszeit erlöschen und unter dem Druck ihrer eigenen Schwerkraft in sich zusammenfallen. Entsprechend dicht ist die Materie im Innern der Neutronensterne gepackt. Ein Löffel Neutronensternmaterie wiegt mehrere Milliarden Tonnen oder bildhafter formuliert: so viel wie 3000 Flugzeugträger oder 1000 Cheops Pyramiden.

Stürzen zwei Neutronensterne ineinander, so ist das ein derart gewaltiger Vorgang, dass sich der Raum, oder besser gesagt, die Raumzeit um den Ort des Geschehens herum verbiegt. Diese Verbiegung des Alls pflanzt sich fort und läuft als Welle durchs All - als Gravitationswelle.

Fenster ins All

Gravitationswellen wurden von Einstein bereits im Jahr 1916 vorhergesagt, aber erst im September 2015 erstmals in einem aufwändigen Experiment nachgewiesen. Dafür gab es in diesem Jahr den Physik-Nobelpreis. Neben dem sichtbaren Licht steht den Astronomen schon seit längerem von der Gamma- bis zur Radiostrahlung das ganze Spektrum an elektromagnetischen Wellen zur Beobachtung des Kosmos zur Verfügung. Doch mit der Nutzung der Gravitationswellen öffnet sich ein völlig neues Beobachtungsfenster ins All.

In den zwei Jahren seit ihrer Entdeckung hatte man bislang in vier Fällen das Verschmelzen von Schwarzen Löchern beobachten können. Nun wurde erstmals auch das Signal der Verschmelzung zweier Neutronensterne in den Gravitationswellendetektoren registriert. Das Besondere daran: Man konnte den genauen Ort des Geschehens feststellen, an dem die beiden Sternleichen ineinander stürzten. Unmittelbar nachdem die Gravitationswelle registriert worden war, hatten weltweit 70 Observatorien damit begonnen, den Himmel nach einem verräterischem Strahlungsausbruch abzusuchen – und wurden fündig.

Das Blitzen verschmelzender Neutronensterne

Dass es im All gelegentlich seltsam blitzt ist schon länger bekannt. Nur welche Ursache hinter den Leuchtereignissen steckt, ist nicht immer zu klären. In diesem Falle konnte die Ursache nun erstmals einem besonderen Ereignis zugeordnet werden. Der Verschmelzung zweier Neutronensterne.

Damit lässt sich möglicherweise auch die Frage besser beantworten, woher die schweren chemischen Elemente in unserem Universum kommen. Normale Sterne wie unsere Sonne produzieren am Ende ihres Lebens zwar schwere chemische Elemente, bis hin zu Eisen. Aber noch schwerere Elemente können im Sterninnern nicht geriert werden. Für die Entstehung von Uran, Thorium, Plutonium oder Wismut kommen nach gängiger Theorie nur zwei Vorgänge in Frage. Zum einen die Explosion einer Supernova, also eines ausgebrannten Sternrests. Zum anderen die Verschmelzung von Neutronensternen.

Neues aus der Gravitationswellenastronomie

In dem auf der Erde aufgefangenen Leuchten der Verschmelzung lassen sich nun möglicherweise die Details erkennen, wie aus kleinen Atomen große heranwachsen. Die Hypothese ist, dass sich im dichten Neutronenwirbel immer mehr Neutronen an kleinere Atome anlagern. Diese zusätzlich angelagerten Neutronen wandeln sich teils zu Protonen um, was der Verwandlung des ursprünglichen Atoms in ein neues, schwereres chemisches Element entspricht. Ob dieser Vorgang tatsächlich in Neutronensternen stattfindet kann nun geklärt werden.

Die brandneue Gravitationswellenastronomie hat damit schon zwei Erfolge vorzuweisen: Den erstmaligen direkten Nachweis der Existenz Schwarzer Löcher und die präzise Ortung des Verschmelzens von Neutronensternen.

Astronomische Nussknacker

Mit dieser Entdeckung war man auch zum ersten Mal in der Lage, die Geschwindigkeit von Gravitationswellen zu bestimmen. Das ist für die Theoretiker unter den Astronomen hochinteressant, denn mit den Gravitationswellen sollten auch die Botenteilchen der Schwerkraft, die Gravitonen, durchs Universum flitzen. Der Theorie nach sollten sie masselos sein. Stimmt das, müssten die Schwerewellen sich lichtschnell durchs All bewegen. Da bei dem jetzt publizierten Ereignis die Gravitationswellen und die Lichtwellen nach 130 Millionen Jahren Laufzeit fast zeitgleich, nämlich, nur um 2 Sekunden versetzt, ankamen, kann man davon ausgehen, dass Gravitationswellen tatsächlich lichtschnell sind.

Auch die Frage nach der Geschwindigkeit, mit der das Universum sich ausdehnt, sollte sich künftig exakter beantworten lassen. Mit Hilfe von Gravitationswellen lassen sich die Entfernungen von Objekten im All besser bestimmen als bislang. Nur das Leuchten einer bestimmten Sorte von Supernovae gab bislang Auskunft über Entfernungen und diese Methode hat Grenzen was ihre Genauigkeit betrifft.

Die Entwicklung der Schwerewellen-Detektoren wird zügig voranschreiten. Auch schwächere Wellen werden messbar sein, beispielsweise Gravitationswellen aus der Frühzeit des Universums, als es gerade entstanden war. Da draußen schwappt noch wertvolle Information aus der Zeit unmittelbar nach dem Urknall ungenutzt durchs All. Die Astronomen wollen das ändern.