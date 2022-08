Artemis-I-Mission der NASA startet zum Testflug

Keine drei Jahre soll es mehr dauern bis wieder Astronauten vom Mond zur Erde blicken. Doch zuvor muss die dafür notwendige Kombi aus Rakete plus Raumschiff getestet werden.

Das Space Launch System, kurz SLS, besteht aus einer Rakete und einem Raumschiff an deren Spitze. Es handelt sich dabei um die leistungsstärkste Rakete, die jemals konstruiert wurde, und um das Raumschiff, das mit Besatzung weiter als alle anderen bislang gebauten Raumschiffe in den Weltraum vordringen kann.

Das SLS soll es den USA ermöglichen, bemannte Missionen ins tiefe Weltall durchzuführen – weit hinaus über die Erdumlaufbahn, in der sich die internationale Raumstation ISS befindet. Bereits beim ersten Flug wird das zum SLS gehörende Orion-Raumschiff tausendmal weiter entfernt von der Erde unterwegs sein, als das bei der ISS der Fall ist.

Die NASA Space Launch System-Rakete mit dem Orion-Raumschiff rollte am 16. August 2022 langsam in Richtung Startrampe. IMAGO IMAGO/Ben Smegelsky/U.S. Navy

Beim Start zünden zeitgleich mit der Hauptstufe die seitlich angebrachten Booster-Raketen. Sie bringen den Schub, der es dem SLS überhaupt erst ermöglicht, vom Erdboden abzuheben. Nach Abtrennen der Booster feuern die Triebwerke der Hauptstufe weiter - insgesamt über acht Minuten lang - und bringen das Space Launch System in eine Erdumlaufbahn. Nach einer Erdumkreisung zündet die Oberstufe und beschleunigt das Raumschiff nochmals. Es hat nun ausreichend Schwung, um sich aus dem Anziehungsfeld der Erde heraus auf den Weg zum Mond zu begeben. fast 4000 Kilometer von der Erde entfernt trennt sich die Oberstufe trennt ab. Sie entlässt danach noch ein paar Schuhkarton-kleine Minisatelliten ins All, die eigenständig zum Mond fliegen, um ihn auf unterschiedlichste Weise zu erforschen.

Nach dem Abtrennen der Oberstufe fliegt das neue Mondschiff auf sich allein gestellt zum Mond. Seine Typenbezeichnung: Orion. Es erreicht eine Mond-Umlaufbahn, auf der das Schiff bis auf 100 Kilometer an die Mondoberfläche heranfliegt, dann aber von der Gravitation des Mondes über den Mond hinaus ins Weltall geschleudert wird. Der entfernteste Punkt dieser Bahn liegt 70.000 Kilometer jenseits des Monds.

Das Orion Besatzungsmodul für die Artemis-I-Mission. Pressestelle NASA/Eric Bordelon

Artemis-I soll das Space Launch System testen. Mit der Mission Artemis-II wird das SLS zum ersten Mal Menschen transportieren, aber im Grunde genommen nur den Flug von Artemis-I wiederholen. Die Besatzung von Artemis-III soll dann den Mond betreten. Die NASA hat bereits 13 mögliche Landeregionen am Südpol des Mondes identifiziert. Dort sollen 2025 die erste Frau und die erste Person of Color auf dem Mond landen - also eine Person anderer als weißer Hautfarbe. Die Apollo-Astronauten aus den 1960er Jahren bildeten nicht die Vielfalt der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten ab. Das soll sich nun ändern.

Zuvor werden Rover landen und das Gelände vorerkunden und unbemannte Mondlander werden Ausrüstung und wissenschaftliche Geräte zum Mondsüdpol bringen. An Bord von einer der Missionen Artemis-IV bis -VI wird möglicherweise auch ein Europäer oder eine Europäerin den Mond erreichen. Diese Missionen dienen auch dem Aufbau des Lunar Gateway, einer kleinen Raumstation, die den Mond umkreisen soll und als Zwischenstation zur Mondoberfläche gedacht ist.

In den 30er Jahren könnte am Mondsüdpol eine kleine Mondbasis entstehen. Auf der Mondrückseite könnte ein superhochauflösendes Radioteleskop errichtet werden, das mit seinen Aufnahmen die Infrarotbilder des James Webb Teleskops ergänzt.

Die Entwicklung des SLS war teuer. Es wurden jedoch nicht alle Komponenten neu entwickelt, sondern es wurde auch bereits vorhandene, bewährte Technik modifiziert und wiederverwendet. Ein Beispiel: Wie schon bei den Apollo-Flügen wird das SLS aufrecht zum Startplatz gerollt und dafür wird auch heute noch ein sogenannter Crawler, ein Riesentransporter, aus den 1960er Jahren genutzt.

Würde der Crawler über eine asphaltierte Strecke rollen, könnten seine Vibrationen die Rakete beschädigen. Und bei Richtungsänderungen würde der Asphalt unter dem Gewicht des Riesencrawlers stumpf oder sogar klebrig. Deshalb rollt der Raketentransporter nicht auf Asphalt, sondern auf genau acht bis zehn Zentimeter großen Flusskieseln. Dieser Kies schluckt die Vibrationen, die der Rakete gefährlich werden könnten. Und auf diesen Kieseln kann der Crawler auch leicht wenden, die Kiesel machen wie kleine Kugellager die Drehung des Crawlers einfach mit.

Der Transportweg des Crawlers ist eine 4,2 Meilen (circa 6,76 Kilometer) lange Straße aus Flusssteinen. Pressestelle NASA

Das Space Launch System besitzt insgesamt 55 Raketentriebwerke.

Die größten der 55 sind die vier Triebwerke der Erststufe. Sie stammen noch aus dem Space Shuttle Programm, das die NASA 2011 beendet hat. Diese Triebwerke haben über die Jahre in verschiedenen Shuttles als Antrieb gedient. Sie sind mit dem wiederverwendbaren Shuttle immer wieder zurückgekehrt zur Erde und konnten eben selbst auch wiederverwendet werden. Das SLS System ist jedoch nicht auf Recycling ausgerichtet. Bei einem SLS-Flug stürzen die Triebwerke mit der Erststufe zur Erde zurück und werden dabei zerstört.

Für die Zündung der beiden Feststoffbooster werden kleine Raketenmotoren verwendet. Weitere kleine Triebwerke sind am Rettungssystem in der Spitze des SLS verbaut. Und 33 Triebwerke werden dafür eingesetzt, um das Raumschiff auf seinem Flug zum Mond in alle Richtungen und in alle Fluglagen steuern zu können.

Die Hauptstufe der (SLS)-Rakete zwischen den beiden Feststoffraketen-Boostern im Kennedy Space Center der NASA. Die Booster werden an den Triebwerks- und Zwischentankabschnitten der Hauptstufe befestigt. IMAGO imago/Nasa

Der Treibstoffverbrauch der vier Triebwerke der Erststufe ist enorm. Sie verbrennen jede Minute 360.000 Liter, das entspricht etwa der Tankfüllung von 6.000 PKW. Verbrannt wird aber kein Benzin, sondern Wasserstoff und Sauerstoff. Als Verbrennungsprodukt entsteht Wasserdampf. Für die Umwelt ist dieser Antrieb recht verträglich, jedoch Die beiden Booster sind Feststoffraketen, sie erzeugen den Großteil des notwendigen Schubs des SLS. Der Abbrand dieser Booster ist alles andere als umweltfreundlich.

An der Startrampe, unterhalb der großen vier Raketentriebwerke, sind weitere vier Raketenmotoren installiert, sie sind nicht Teil des SLS. Denn dort könnte sich vor dem eigentlichen Zünden der Triebwerke hochexplosiver Wasserstoff sammeln, der schon vor dem Zünden durch die Pumpen der Triebwerke ins Freie strömt. Eine hochexplosive Wasserstoffblase unter zündenden Triebwerken wäre eine gefährliche Situation.

Der fast 40 Meter lange Flüssigwasserstofftank der SLS Raketen-Hauptstufe. Pressestelle NASA

Die vier kleinen Raketenmotoren sprühen deshalb in den letzten Sekunden vor dem Start glühende Metallspäne unter die Rakete. Falls sich dort Wasserstoff angesammelt haben sollte, verbrennt er so vor dem Zünden der Triebwerke kontrolliert an den Glühspänen und nicht in einer gefährlichen Explosion beim Zünden der Triebwerke.

Der Artemis-I--Flug führt das SLS weit um den Mond herum und ist der letzte Check bevor Männer und Frauen an Bord von Artemis-II und folgenden Missionen tief ins All fliegen sollen. Während dieser Mission, die bis zu 42 Tage dauern kann, wird das Zusammenspiel der vielen Komponenten getestet.

Bei ihrem Erstflug besteht die Besatzung der Orion aus drei Testpuppen, von denen zwei im Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt hergestellt wurden. Sie tragen Sensoren, um die Strahlenbelastung im All zu messen. In so einer großen Entfernung zur Erde ist der Schutz durch das Erdmagnetfeld vor harter Strahlung aus dem All nicht mehr ausreichend. Ob dann anstatt des Erdmagnetfelds die Orion ihre Besatzung ausreichend vor der schädlichen Strahlung schützt, sollen diese Testpuppen herausfinden.

An Bord befindet sich keine Besatzung, sondern drei Testpuppen. Sie sind unter anderem mit Strahlungssensoren und Instrumenten zur Aufzeichnung von Beschleunigungs- und Vibrationsdaten ausgestattet, um zu testen, wie sich der Flug zum Mond auf den Menschen auswirkt. IMAGO imago/Nasa

Orion bietet deutlich mehr Platz als die Apollo-Raumschiffe vor 50 Jahren. Bis zu vier Personen und etwas Fracht passen in die Kapsel. Die Besatzung benötigt Atemluft, Wasser, Elektrizität, angenehme Temperaturen im Inneren und Steuerdüsen außen am Raumschiff. Zum ersten Mal verlässt sich NASA beim Bau eines solch kritischen Teils eines Raumschiffs komplett auf eine andere Raumfahrtagentur, auf die Europäische Raumfahrtagentur ESA. Montiert werden diese sogenannten European Service Module der Orion-Raumschiffe in Bremen.

Die Eintrittsgeschwindigkeit in die Erdatmosphäre ist bei einem Mondflug viel höher als bei einem Rückflug von der ISS. Statt 27.000 Kilometer pro Stunde werden es bis zu 40.000 Kilometer pro Stunde. Am Ende der Mission, vor dem Wiedereintritt in die Erdatmosphäre, wird das europäische Modul abgetrennt, es stürzt in die Erdatmosphäre und verglüht.

Im Rahmen der Artemis-I Mission wird das weltweit größte Hitzeschutzschild verwendet und getestet. Denn: Je höher die Geschwindigkeit, umso stärker die Reibung an der Luft beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre und umso höher die Temperaturen, die das Hitzeschild von der Besatzung im Inneren der Kapsel fernhalten muss. Ohne den Schutz durch ein zuverlässiges Hitzeschild ist es unmöglich, die Rückreise aus dem tiefen Weltall lebend zu überstehen.