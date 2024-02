Armin Himmelrath: Hölle Referendariat? – Was falsch läuft in der Lehrerausbildung

Verena Friederike Hasel ist Psychologin, Drehbuchautorin und Journalistin. Sie erhielt 2018 den Deutschen Reporterpreis und hat bereits fünf Bücher veröffentlicht: 2019 erschien Der tanzende Direktor, ein erzählendes Sachbuch über die beste Schule der Welt, welches bereits in der 9. Auflage verlegt wird. Während ihrer Auslandsaufenthalte in Neuseeland und Finnland, beobachtete sie die Schulsysteme dieser Länder ganz genau und nutzte sie für Inspirationen in ihren Büchern. Außerdem war sie Co-Initiatorin des #wirfürschule-Hackathon 2021.

Mit Bob Blume spricht sie über ihre Beobachtungen zu den Themen Fortbildung, Unterrichtshospitationen, den Stellenwert von frühkindlicher Bildung und der Lehrer-Kinder Beziehung. Sie lobt mutige Lehrkräfte, die aus dem festgefahrenen System herausstechen und kann der derzeitigen Krise etwas Positives abgewinnen. Was genau, erfährst du in dieser Episode.

Unser Podcast-Tipp der Woche:

https://1.ard.de/fighting_long_covid