Drei Viertel der Flugstrecke sind zurückgelegt. Aber die Apollo 11 Crew ist nicht allein im All. Luna 15, eine russische Sonde, hat an diesem 18. Juli 1969 die Mondumlaufbahn erreicht. Einen Tag vor Apollo 11. Was Luna 15 am Mond genau will und ob sie Apollo 11 in die Quere kommen könnte – die Amerikaner wissen es nicht. Noch nicht.