Der SWR ruft im Frühjahr 2020 wieder zur Suche nach den ersten Apfelblüten auf. Teilnehmen dürfen Apfelbäume und, weil die nicht schreiben können, auch Menschen ;)

15. April: Albstadt, Schwäbische Alb, auf 760 Meter (!). Dort blüht ein Balkon-Apfelbaum. Nicht repräsentativ für das Freiland. Aber immerhin. +++ Noch ein Mittelgebirge: Mogendorf/Westerwald, Vollblüte auf 290 Meter, d.h. Blühbeginn vermutlich bei 400 Meter +++ Hochtaunus, Neu-Anspach, Apfelblüte bei 350 Meter +++ am Fuß der Alpen in Bichl auf 630 Meter +++ Aber es geht auch niedriger: Im Nordosten Blühbeginn in Havelberg. 26 Meter. +++

Und nach einer Woche Osterpause hat der Computer aus einem dicken Stapel von Meldungen diese Apfelblüten-Lagekarte errechnet:

14: April: Erstes Blütenfoto aus Dresden! Apfelblüte erreicht also das Elbtal. +++ Berichte über Apfelblüten auch aus der Region Leipzig. +++ Bremst Kaltluft das Vorrücken der Blütenzone an die Nordsee? +++ Im Süden und Südwesten klettert Apfelblüte weiter in die Mittelgebirge +++ Auch in den Flußtälern noch viele aufblühende späte Sorten +++ rgeo-Team in Heidelberg berechnet gerade neue Apfelblüten-Landkarten.

Tal der Elbe ist erreicht. Erste Apfelblüte in Dresden! SWR

13. April: Meldungen, aber noch ohne Foto, aus Wilhelmshaven und Hinte. Erreicht Apfelblüte die Nordseeküste? +++ Sehr viele Meldungen aus dem gesamten Südwesten bis 500 Meter +++ in Oberkochen/Schwäbische Alb fast geöffnete Blüte auf 600 Meter +++ Mittelrheinische Gebirge: Mendig/Eifel Blütenzone klettert auf 310 Meter +++ immer mehr Apfelblüten in Niederbayern +++ immer mehr Apfelblüten in Westfalen und im Tal der Leine +++ Birnenblüte in Havelberg, d.h. bald auch Apfelblüte im Osten +++

12. April: Blüte in Nördlingen im 15 Millionen Jahre alten Rieskrater auf 440 Meter Höhe +++ Blütenzone breitet sich entlang der Iller aus +++ auch Nürnberg, Fürth, Freystadt/Oberpfalz +++ Apfelblüte an Kocher und Jagst +++ Lücke zwischen Bodensee und Oberrhein geschlossen +++ viele Medungen vom Niederrhein +++ Blühstart in Paderborn ++ Nordgrenze gestern auf Linie Osnabrück - Hannover - Braunschweig +++ heute aber schon aus Hamburg erstes Foto! +++ noch ca. 5 Tage bis Blühbeginn in Eberswalde bei Berlin +++

11. April: erste Blüten in Ismaning bei München +++ Ausbreitung der Blütenzone entlang der Donau +++ sehr, sehr viele Meldungen aus vom Rhein, vom Necker und aus deren Seitentälern! +++ erste Hinweise auf baldigen Blühbeginn im Voralpenland +++ schließt Blütenzone bald Lücke zwischen Saarland und Südpfalz? +++

10. April: Erstblüten im Münsterland +++ Albvorland bis 400 Meter +++ Main westlich Würzburg +++ Donautal bei Ulm +++ Lahntal +++ Braunschweig +++ viel Blüten-Aktivität im Mittelrheintal +++

Im Süden erreicht die Apfelblüte Höhenlagen um 400 Meter. Ausdehnung der Blütenzone vom Niederrhein ins Münsterland hat begonnen. Der Apfelblüten-Hotspot bei Hannover weitet sich nach Osten aus. Weitere Räume, in denen sich etwas tut, sind auf unserer Karte augenblicklich in Orange eingekringelt....

9. April Breaking +++ erste Blüten in Memmingen/Oberschwaben +++immer mehr Meldungen aus der Region Rhein-Ruhr +++ noch keine ausgeprägte Ausdehnung der Blütenzone nach Nordosten +++ Aus dem Saarland erste Meldung noch ohne Foto +++ Dank für Meldungen aus Österreich und Frankreich! +++

8. April: +++ Apfelblüte in Neu-Ulm kurz vor dem Start +++ Blühbeginn im Raum Hannover +++ geöffnete Blüten in Erding bei München +++

7. April: +++ erste Apfelblüten am Bodensee +++ erste Blüten in Aachen +++

6. April: Anzahl der Meldungen nimmt zu

Wärme über 20 Grad treibt aktuell die Blütenentwicklung an. Meldungen kommen vor allem aus den Tälern von Rhein und Neckar. Aber auch an Mosel und Lahn erste Blüten. Hier die neue Karte:

5: April: Erstes Apfelblütenfoto aus Mainz. Außerdem...

...ein erstes Bild aus Koblenz, aus Bingen und ebenso vom Niederrhein! Apfelblüte erreicht auch Kinheim-Kindel im Moseltal. Aus dem Oberreingraben kommen gleich mehrere Apfelblütenfotos. In Berlin dagegen nur erste zarte grüne Blattspitzen an einem Balkonapfelbaum. In Igersheim/Tauberfranken: Erste grüne Blättchen am Baum, aber sehr kleine fest geschlossene Blütenknospen. Kurz und gut: Apfelblüte entlang des Rheins!

4. April: Aus dem Remstal bei Stuttgart erste Fotos von Apfelblüten und..

...Balkon-Apfelbaum in Köln hat seine Blüten geöffnet. Zierapfelblüte in Rheinberg am Niederrhein. Blütenfoto aus Arzdorf bei Bonn zeigt leider keine Apfelblüte - aber es könnte dort langsam soweit sein.

3. April: Hat die Blüte schon Heilbronn erreicht?

Noch liegen uns keine Meldungen aus dem mittleren Neckarraum vor - aber die Apfelblüten-Modellrechnung behauptet steif und fest, dass es dort schon erste Apfelblüten geben müsste. Wir sind gespannt auf die Beobachtungen der kommenden 48 Stunden. Hier melden!

1. April: Die erste Landkarte

Der erste Hotspot der Apfelblüte in Deutschland zieht sich entlang des Oberrheins. Die pinkfarbenen Flächen sind jene Bereiche, in denen in den kommenden 3 Tagen erste geöffnete Apfelblüten zu finden sein könnten. Für die nächste Karte bitte Bäume hier melden.

Ein erster Hotspot entlang des Oberrheins - Landkarte der Apfelblüte in Deutschland SWR

28. März: Ein warmer Tag - aber nur einer

Temperaturen bis 20 Grad im Südwesten. Aber morgen Schnee bis in mittlere Lagen. Reicht eher nicht für das Auslösen der ersten Apfelblütenwelle.

25. März: Warten auf den Blütentsunami

Die kalten Nächte haben die Blütenentwicklung ein wenig gebremst. Bislang blühen vereinzelte Bäume im Breisgau. Und Apfelbäumchen im Topf, die auf Balkon oder Terrasse geschützt stehen, zeigen vereinzelt Blüten. In wenigen Tagen sollte aber die Apfelblüte auf großen zusammenhängenden Flächen beginnen. Augen offenhalten und Blühbeginn hier melden!

20. März: Heute erreichte uns das erste Foto einer geöffneten Apfelblüte.

Damit ist das Frühjahr 2020 bezüglich der allerersten Blüte schon mal das früheste in der Liste der vom SWR seit 2006 dokumentierten Apfelblütenfrühjahre. Wichtig ist aber nun festzustellen, ab wann wir nicht mehr nur von einzelnen blühenden Bäumen reden können, sondern von der Blüte der Bäume auf großen, zusammenhängenden Flächen. Um diesen Zeitpunkt der flächenhaften Blüte feststellen zu können, brauchen wir aufmerksame Blütenbeobachter, die uns viele Meldungen schicken. Also los!

Südliches Oberrheintal, Gundelfingen im Breisgau - 20. März. Erster Bildnachweis einer Apfelblüte in Deutschland im Frühjahr 2020. SWR

Entlang des Rheins dürften viele Apfelbäume bald ausschauen wie jener, der in Denzlingen im Breisgau fotografiert wurde. Ganz typisch für einen Apfelbaum: Er klappt zunächst erst mal zwei Blättchen aus, die dann wie zwei Mausohren ausschauen.

Südliches Oberrheintal: Etwas wellige "Mausohren" an einem Apfelbaum in Denzlingen im Breisgau. 9. März. SWR

So nennen die Pommologen dann auch dieses Stadium der Blütenentwicklung am Apfelbaum: Das Mausohrstadium. Von diesem Zeitpunkt an dauert es, je nach Witterung, noch zwei bis drei Wochen, bis sich die ersten rosafarbenen Blüten öffnen.

Bevor die Apfelblüte einsetzt, sind übrigens zunächst mal die Birnen dran. Der Birnbaum verzichtet darauf, Mausohren zu zeigen. Aber einen Tiervergleich kann man trotzdem ziehen: Seine ersten Blättchen gruppieren sich wie die Fangarme eines Kraken um die noch kleinen, ungeöffneten Blütenknospen. Das Foto, das uns aus St. Ottilien zugeschickt wurde, zeigt das sehr schön.