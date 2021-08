Das rgeo-Team ist in verschiedenen Umweltbeobachtungs-Projekten weltweit aktiv - von der Baar im Südwesten über die Kapverden, bis hin zur Atacama-Wüste in Südamerika. In Zusammenarbeit mit Kollegen aus Chile und Peru untersuchen Wissenschaftler des rgeo-Teams die Zusammenhänge zwischen dem Auftreten des Küstennebels und den Verbreitungsmustern von Tillandsia-Vegetation in den Nebeloasen in der Atacama-Wüste in Chile und Peru. Mithilfe von Erdbeobachtungssatelliten und Flugdrohnen generieren di…

Research Group for Earth Observation - rgeo -