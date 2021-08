6. Mai: Die weißen Flecken sind fast weg. In ganz Deutschland sind nun geöffnete Blüten an den Apfelbäumen zu finden - oder in den Gebieten, in denen die Blüte bereits zu Ende ist, auch schon kleine Äpfelchen. Nur eine Ausnahme bleibt noch: Aus dem Oderhaffgebiet liegt noch keine Meldung vom Blühbeginn vor. Dort sollte es aber demnächst auch soweit sein. Falls Sie dort einen Apfelbaum in Ihrer Nähe haben - bitte auf geöffnete Blüten achten und mit unserem Meldeformular ganz unkompliziert an uns…

SWR SWR -