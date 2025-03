Im Jahr 2006 hat die SWR-Apfelblütenaktion zum ersten Mal eure Meldungen zum Verlauf der Apfelblüte gesammelt. Hier der schnelle Überblick über unsere ersten 19 Apfelblütenjahre.

Apfelblütenaktion - Der Trend seit 2006

Die folgenden Grafiken vermitteln einen Eindruck davon, was sich am Aufblühen der Bäume in den vergangenen Jahren geändert hat.

Die erste Grafik zeigt von links nach rechts die Abfolge der Datenpunkte für die Jahre, in denen wir den Blühbeginn mit Hilfe unseres Publikums ermittelt haben. Ganz rechts ist deshalb der jüngste Datenpunkt für das Jahr 2023 eingezeichnet. Ganz links jener für das Jahr 2006. Von oben nach unten verläuft die Zeitskala der Frühlingsmonate von März bis Mai. Die eingezeichneten Punkte entsprechen dem Zeitpunkt des Beginns der Hauptblühzeit der Apfelbäume in Deutschland. Die Hauptblühzeit beginnt, wenn die Anzahl der pro Tag gemeldeten Bäume einen gewissen Schwellwert überschreitet und wir davon ausgehen können, dass die Apfelblüte flächig ausgedehnt in weiten Landstrichen eingesetzt hat. Vor Beginn der Hauptblühzeit sind blühende Apfelbäume nur vereinzelt zu finden.

Die zweite Grafik liegt bis zum Jahr 2023 vor und ist wie folgt zu lesen: Am linken Rand sind die Kalendertage 89 bis 117 seit Jahresbeginn abgezählt. Das entspricht dem Zeitraum März/April. Am oberen Rand sind die Zehnjahreszeiträume unserer Apfelblütenprojekts aufgereiht. Die erste Dekade reicht von 2006 bis 2015, die zweite 2007 bis 2016 usw. Die Farbflächen geben an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit an einem bestimmten Kalendertag in der jeweiligen Dekade dafür war, dass an diesem Tag bereits Apfelbäume in Deutschland blühten.

Hier die aktuelle Grafik aller bislang beobachteten Dekaden:

Noch ein Lese-Beispiel, das klar macht, was sich in den vergangenen Jahren verändert hat: Am Tag 104, also Mitte April, zeigt in der ersten Dekade die gelbe Farbe an, dass die Wahrscheinlichkeit für bereits vorhandene Apfelblüten bei 60 bis 70 Prozent lag. In der letzten Dekade sind aber der Tag 104 und sogar auch der Tag 103 in Orange gefärbt - die Wahrscheinlichkeit zu diesem Zeitpunkt in Deutschland Apfelblüten zu finden ist also auf 80 bis 90 Prozent gestiegen. Oder anders formuliert: Der orangefarbene Abschnitt beginnt in der Grafik von rechts nach links betrachtet immer weiter oben. Das heißt: Der Zeitpunkt, zu dem mit 80- bis 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit innerhalb einer Dekade ein blühender Apfelbaum in Deutschland zu finden ist, hat sich um fünf Tage nach vorne verschoben. Die Apfelblüte hat in den vergangenen Jahren nach und nach früher begonnen. Sehr prägnant ist auch eine weitere Veränderung am rechten Rand der Grafik: Der rot eingefärbte Bereich reicht hier höher als in den Spalten weiter links. Das zeigt: In jedem Jahr der zuletzt gemessenen Dekade von 2014 bis 2023 blühten bereits ab dem Tag 105 des Jahres Apfelbäume. Die Eintrittswahrscheinlichkeit der Apfelblüte beträgt ab diesem Datum in dieser Dekade 100 Prozent.