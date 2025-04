per Mail teilen

Aus den Beobachtungen unserer Aktionsteilnehmer wurden vom rgeo-Team an der PH Heidelberg die folgenden Karten berechnet. Sie zeigen jene Regionen in denen die Apfelblüte bereits begonnen haben sollte. Die grünen Fläche werden ermittelt, indem man zu einem Standort, an dem ein Apfelbaum blüht, alle Gebiete berechnet, die dem Standort klimatisch ähnlich sind.

Die auf der Karte eingezeichneten Orte sind unsere diesjährigen Landes-Apfelblütenhauptstädte und -hauptdörfer :) Von dort kamen während der letzten Apfelblütenaktion auf das jeweilige Bundesland bezogen die meisten Meldungen.

Die Landkarten werden alle zwei bis drei Tage neu berechnet und hier publiziert. Die braunen Flächen zeigen jene Gebiete, in denen die ersten Bäume bereits verblüht sind. Trotzdem können dort noch blühende Apfelbäume angetroffen werden. In diesem Frühjahr hat frühe Wärme mit einer sich anschließenden längeren Kältephase dazu geführt, dass mancherorts frühblühende Sorten bereits verblühen, während sich an spätblühenden Sorten die Blüten jetzt erst öffnen.