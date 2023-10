Etwas angeknabbert wird der Mond am Samstagabend (28.10.23) zwischen ca. 21.45 Uhr und 23 Uhr am Himmel aussehen. Der Erdtrabant streift in dieser Zeit den Erdschatten. Das steckt hinter der partiellen Mondfinsternis.

Für eine Erdumrundung benötigt der Mond knapp vier Wochen. Dabei fliegt er, von der Sonne aus gesehen, auch für einige Stunden hinter der Erde – dort, wo sich der Erdschatten weit hinaus in den Weltraum erstreckt. Eigentlich müsste der Mond deshalb alle vier Wochen den Erdschatten durchqueren. Tut er aber nicht. Der Grund: Seine Bahn verläuft nicht flach, sondern etwas gekippt um die Erde herum. Und so fliegt der Mond nicht alle vier Wochen durch den Erdschatten, sondern durchquert diesen Abschnitt seiner Umlaufbahn etwas oberhalb oder unterhalb des Schattenkegels der Erde. Der Mond streift am Samstagabend den Erdschatten Diesen Samstag kommt es jedoch zu einem „Streifschuss“. Der Mond taucht für kurze Zeit zu einem kleinen Teil in den Kernschatten der Erde ein. Knapp 6 Prozent der Vollmondfläche werden zum Höhepunkt der teilweisen Verfinsterung vom Schatten verdunkelt. Nur bei genauem Hinsehen wird darüber hinaus zu erkennen sein, dass der Mond zu immerhin zwei Dritteln wie von einem Grauschleier überzogen erscheint. Das ist der Effekt des Eintauchens in den Halbschatten der Erde. Vier Wochen dauert es, bis der Mond die Erde einmal umrundet hat. IMAGO Panthermedia Der Halbschatten entsteht durch eine teilweise Bedeckung der Sonne. Ein Beobachter auf dem Mond, der in der grauschleierigen Halbschattenzone steht, würde aus dieser Zone heraus eine von der Erdkugel teilweise verfinsterte Sonne sehen. Steht der Beobachter auf dem Mond dagegen in der tiefdunklen Kernschattenzone, ist die Sonne für ihn komplett von der Erde verdeckt und er sieht eine totale Sonnenfinsternis. Der Ablauf der teilweisen Verfinsterung Die im Folgenden genannten Zeiten variieren je nach Standort im Südwesten Deutschlands um mehrere Minuten: Ab ca. 20.15 Uhr überzieht der bereits erwähnte Grauschleier den Mond. Ab ca. 21.45 Uhr beginnt der Kernschatten der Erde den Mond an seinem unteren Rand zu bedecken. Der Höhepunkt der Verfinsterung, mit allerdings nur 6 Prozent Bedeckung, wird gegen 22.30 Uhr erreicht. Gegen 23 Uhr verlässt der Mond den Kernschatten und gegen 00.30 Uhr in der Nacht auch den Halbschatten. Mit dem Verschwinden des allerdings schwer zu erkennenden Grauschleiers endet das Himmelereignis. Ein rot eingefärbter Blutmond wird bei der partiellen Mondfinsternis am Samstag nicht zu sehen sein. IMAGO MiS Keine rötliche Verfärbung bei nur teilweiser Mondfinsternis Die unter dem Begriff „Blutmond“ bekannte rötliche Verfärbung des Monds ist bei teilweisen Verfinsterungen nicht zu beobachten. Nur bei vollständigen Mondfinsternissen ist das rötliche Licht, das von der Erdatmosphäre in den Kernschatten hinein gestreut wird und ihn etwas aufhellt, zu erkennen. Die nächste Chance auf eine Blutmond-Sichtung ergibt sich erst bei der totalen Mondfinsternis am 7. September 2025, bei der der Mond bereits komplett verfinstert aufgehen wird. Zuvor kommt es am 18. September 2024 zu einer partiellen Mondfinsternis, die aber leider wenig spektakulär ausfallen wird, und einer totalen Verfinsterung am 14. März 2025, von der aber von Deutschland aus nur der Beginn und damit nur eine teilweise Verfinsterung zu beobachten sein wird.