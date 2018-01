Gleich vorneweg. Gefühlsblind zu sein heißt nicht keine Gefühle zu haben. Aber Menschen mit Alexithymie können sie nicht erkennen und auch nicht beschreiben. Das führt dazu, dass Gefühlsblinde Körperreaktionen oder Schmerzen, die in Stresssituationen entstehen, nicht mit ihren Emotionen in Verbindung bringen. Das kann auf Dauer krank machen.

Gefühlsblinde sind in ihrem Alltag also dauerhaftem Stress ausgesetzt. Ein Zustand, der der Gesundheit der Betroffenen schadet: Alexithymie hängt nachweislich mit einer Vielzahl von Erkrankungen zusammen. So sind Gefühlsblinde häufiger drogenabhängig als die Durchschnittsbevölkerung. Sie leiden auch öfter an anderen Süchten wie Essstörungen.