Alexander Gerst - 10 Jahre im All

Heute (28.5.) vor zehn Jahren wurde er zum elften Deutschen im All: Alexander Gerst, meistens einfach nur Astro-Alex genannt. Der sympathische gebürtige Künzelsauer konnte mit seinem ersten von bisher zwei Flügen zur ISS eine neue Begeisterung fürs All auslösen. Vor allem bei Jüngeren kam und kommt er gut an – mit Social Media bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen und mit seinen Auftritten in der Sendung mit der Maus bei den noch jüngeren – und vielleicht ja auch bei deren Eltern, die mit vor dem Fernseher sitzen. Kristina Koch und David Beck aus der SWR-Wissenschaftsredaktion haben mit Astro-Alex über seine Laufbahn als Astronaut gesprochen.