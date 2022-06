Akute Rückenschmerzen – so lassen sie sich behandeln

Zwei Jahre dauert die Pandemie schon, viele Menschen haben sich ans Arbeiten im Homeoffice gewöhnt. Und doch wird dabei, was das Sitzen angeht, noch immer viel improvisiert: Statt auf einem ergonomischen Schreibtischstuhl hocken viele am Küchentisch oder an zu niedrigen Tischen im Kinderzimmer. Die Folge sind häufig Rückenschmerzen. Der Arzt und Journalist Dr. Lothar Zimmermann erklärt im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Jonathan Hadem, was dagegen hilft. mehr...