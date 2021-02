Diese Interpretation liegt nahe, weil erstens uns die Affen nahe sind in ihrer Ausdrucksform. Das heißt, wir vermeinen da bestimmte Formen von Depression erkennen zu können, wenn die isoliert werden. Und sicherlich ist es so, dass nichtmenschliche Primaten außerordentlich anspruchsvoll sind, was ihre Lebensumstände angeht. Das sind hochsoziale Tiere, die darauf angewiesen sind, dass sie Kontakt mit anderen haben. Für die ist zum Beispiel soziale Deprivation, also dass man sie wegsperrt von ihren Artgenossen, wirklich Quälerei. [...] mehr...