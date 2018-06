Anand Nithoo erzählt von Affen, die in Käfigen verzweifelt umher rennen; er kennt auch Bilder von toten Tieren, die sich in einem grünen Mülleimer stapeln. Über solche Aufnahmen erfuhr er, dass an mauritischen Affen Hirnforschung betrieben wird, dass sie eingesetzt werden, um Infektionskrankheiten wie Ebola oder HIV zu erforschen.

So wurde zum Beispiel der Rhesusfaktor durch die Forschung mit Makaken entdeckt, die Dialyse-Therapie oder die tiefe Hirnstimulation entwickelt, die Parkinson-Patienten das Leben erleichtert. Gerade Erkrankungen des Gehirns lassen sich an Primaten am besten untersuchen. Auch lebensrettende Impfungen werden in der Regel vor der Zulassung an Affen getestet – ihr Immunsystem ist dem des Menschen am ähnlichsten, Versuche mit Mäuse oder Simulationen in der Petrischale können das nicht leisten.