Badischer "Master of Slam"

Der Physiker Boris Lemmer aus Göttingen gewann am 10. November 2011 den ersten Science-Slam im Rahmen der ARD-Hörspieltage an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe.

SWR-Reporterin Helga Schreieck hat den "Master of Slam" nach der Show interviewt.