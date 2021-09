Bedeuten die Möglichkeiten der modernen Neurowissenschaften einen Bruch gegenüber der evolutionären

per Mail teilen

1000 Antworten - Das manipulierte Gehirn - SWR2 Impuls vom 25.1.2010

Menschen haben durch rhythmisches Trommeln, durch Kräuter, Pilze, Alkohol und Koffein schon seit Jahrtausenden versucht, ihren Geist zu verändern und zu verbessern. Menschen haben immer auch versucht, den Geist und damit das Verhalten anderer zu manipulieren. Jetzt werden die Instrumente langsam präziser und genauer allerdings noch nicht so präzise, wie die Medien uns manchmal glauben machen. So schnell passiert das also nichts. Trotzdem sind verschiedene Sachen historisch neu: 1. Es wird industriell betrieben. [...]