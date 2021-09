Warum ist Wasserstoff als Energieträger für Autos noch immer nicht serienreif?

SWR2 Impuls 1000 Antworten vom 4.2.2010. Hermann-Josef Wagner antwortet auf die Hörerfrage

Es hakt an drei Dingen: 1. Der Wasserstoff muss umweltfreundlich erzeugt werden und das möglichst billig. 2. Der Wasserstoff muss im Fahrzeug mit möglichst wenig Gewicht gespeichert werden. 3. Wenn man den Wasserstoff im Explosionsmotor nicht direkt verbrennen will, sondern über den Elektroweg einer Brennstoffzelle geht, hakt es auch noch an der Zuverlässigkeit und am Preis der Brennstoffzelle.

Lassen Sie mich zwei Worte zur Erzeugung sagen: Wasserstoff wird heutzutage weltweit überwiegend aus Erdgas erzeugt. Das ist relativ preiswert, bietet aber umweltmäßig und fürs Autofahren keinerlei Vorteile. Denn wenn Erdgas zur Verfügung steht, könnte man auch mit Erdgas Auto fahren, was wir ja in Deutschland in der Zwischenzeit bereits mit einer halben Million Erdgasfahrzeugen tun. [...]