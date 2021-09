Mithilfe welcher Quellen erforscht man die Kulturgeschichte der Ernährung?

Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte der Nahrungssuche. Von den frühesten Anfängen an sind daher die meisten erhaltenen Quellen jene, die mit der Nahrungsbeschaffung zusammenhängen. Auch ab dem Zeitpunkt, wo Bild- und Schriftquellen zur Verfügung stehen, geht es überwiegend um die Ernährung.

Wenn wir in die Steinzeit schauen, die Zeit der ersten Höhlenmalereien vor 30.000, 40.000 Jahren – bekannt sind Altamira in Nordspanien oder die Lascaux-Höhlen in Frankreich – sehen wir wunderbare Deckengemälde. Dort ist das Thema Jagd abgebildet. So wissen wir, was die Menschen gejagt haben und also gerne essen wollten. Das setzt sich in der Geschichte fort.