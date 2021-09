Gibt es eine Sprache, die ohne Sprichwörter auskommt?

per Mail teilen

1000 Antworten - Redewendungen

Nicht ganz. Eine der ganz wenigen Kulturen und Sprachen, die fast keine solchen Sprichwörter wie wir haben, ist die Indianische, der Prärie-Indianer vor allem. Dafür gibt es keine Erklärung.

Ansonsten gibt es überall Sprichwörter, ob man jetzt in Thailand ist oder ob man in Australien ist oder in Indonesien. Komischerweise haben die Nambao zum Beispiel, sehr, sehr wenige. Dafür gibt es keine richtige Erklärung.