Welche neuen Erkenntnisse gibt es in der Meeresforschung?

1000 Antworten - Meeresforschung - SWR2 Impuls vom 15.5. 2014

Wir sind von der Frage ausgegangen, wie es zu der großen Vielfalt von Lebewesen auf der Erde kommt. Warum gibt es von manchen Lebewesen so viele verschiedene Varianten? In einem so gleichförmigen Raum wie der Tiefsee ist es ja eine erstaunliche Frage, warum es z.B. nicht nur eine Seegurke gibt, sondern Tausende verschiedene Arten. Daher haben wir den Einfluss von weichem und felsigem Untergrund untersucht bzw. von Gebieten, wo sich beides vermischt, etwa durch den Auswurf von Steinen der dort vorkommenden Vulkane. So haben wir festgestellt, dass an Grenzflächen zwischen felsig und schlammig andere Arten vorkommen. [...]