Welche Auswirkungen hat der demographische Wandel auf ländliche Regionen?

1000 Antworten - Demographischer Wandel - SWR2 Impuls vom 20.11. 2013

Ländliche Regionen, die nahe an den größeren Städten liegen, haben sicher kein Problem. Aber je weiter entfernt sie von einer größeren Stadt liegen, desto mehr Bevölkerung haben sie schon jetzt verloren. Das wird mit Sicherheit so weitergehen, weil dort überwiegend ältere Menschen leben und die bekommen bekanntlich wenig oder gar keine Kinder.

Man muss also in der Planung versuchen, sich vom Grundsatz der Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen zu verabschieden und man muss andere Versorgungsmöglichkeiten für diese ländlichen Gebiete finden.