Ja. Viele Insekten liefern in hohem Maße ungesättigte Fettsäuren, viel Eisen, Fett, Mineralien und Vitamine. Es wird wahrscheinlich in Mitteleuropa eher ein Randthema bleiben, weil wir hier es hier seit vielen Generationen schon nicht mehr gewöhnt sind, Insekten zu essen. Das war in der Vergangenheit anders; es gab auch mal Zeiten, wo Maikäfer in der sogenannten Maikäfersuppe gekocht wurden. Aber das war schon damals aus der Not heraus geboren.