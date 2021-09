Was war der Auslöser für die Abspaltung der Rockmusik von der Popmusik?

per Mail teilen

1000 Antworten - Geschichte der Popmusik - SWR2 Impuls vom 7.8. 2013

Jugendliche haben nach ihrer eigenen Identität gesucht. Schlager und Mainstream war das, was die Eltern oder die normalen Jugendlichen hörten. Im Zuge der 68er-Bewegung und im Vorfeld dessen ging es jedoch darum, neue Identitäten zu finden und sich von der Vergangenheit abzugrenzen. Musikalisch haben sich viele Musiker, wie beispielsweise die Rolling Stones, auf den amerikanischen Blues bezogen, weil das ein Klang war, der in Europa noch relativ ungehört war und damit neu. Interessanterweise war der Blues in den USA jedoch bereits vom Soul abgelöst worden. [...]