1000 Antworten - Krebs - SWR2 Impuls vom 17.4.2013

Alles was hilft, unsere Gesundheit und unser körperliches Wohlempfinden zu verbessern, ist sicherlich auch günstig, wenn man eine Krebserkrankung vermeiden will. Das heißt z.B. Bewegung. Wie Sie sich bewegen ist in meinen Augen völlig gleichgültig. [...]