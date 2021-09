Warum braucht man eine Schaltsekunde?

per Mail teilen

1000 Antworten - 99 Sekunden Wissen

[...]Wir haben uns gewöhnt daran, dass die Uhrzeit, die wir im täglichen Leben verwenden, von Atomuhren abgeleitet wird. Andererseits diktiert ja der Tagesrhythmus - das heißt, die Drehung der Erde um ihre Achse - weiterhin sozusagen unser alltägliches Leben. Und wenn man beide Zeitsysteme, eines, das von Atomuhren abgeleitet wird, und eines, das mit der Winkelstellung der Erde perfekt synchron ist, wenn man diese Zeitsysteme in Einklang halten will, dann muss man Schaltsekunden einfügen in die Zeit, die wir im Alltag verwenden. [...]