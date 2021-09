per Mail teilen

1000 Antworten - Frag den Paal - SWR2 Impuls vom 28.3.2012

Rein vom Abstand her läge eigentlich eine Mission zur Venus tatsächlich näher - der Mindestabstand von Mars und Erde beträgt 55 Millionen Kilometer - bei der Venus sind es nur 38 Millionen Kilometer, also ungefähr ein Drittel weniger. Da die Strecke und die Reisezeit doch ein kritisches Moment in der ganzen Raumfahrt sind [...]