Wie ist die Krawatte entstanden?

1000 Antworten - Frag den Paal vom 29.4. 2010

Die Spur führt an den französischen Hof und zwar genau in die Zeit, in der die 3 Musketiere spielen. Also: 1635, Ludwig XIII., Kardinal Richelieu, Dreißigjähriger Krieg. Just in jener Zeit heuerte der König Kämpfer aus dem Ausland an, darunter ein paar Tausend Söldner aus Kroatien. Und diese kroatischen Reiter sollen auffallend geknoteten Halstücher getragen haben. Allerdings sahen die noch nicht so aus wie der herabhängende Schlips von heute. Die Tücher waren eher zu einem breiten Fächer geknotet.