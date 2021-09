Wo lauern Gefahren der Genforschung?

Prof. Dr. Gabriele Gillessen-Kaesbach antwortet auf die Hörerfrage

Die Gefahren lauern zum Beispiel darin, dass beispielsweise genetische Tests im Internet angeboten werden. Ich will da gerne noch mal auf diese genetische Testung, die Risikoprofile erstellt, eingehen. Man braucht nur in Google "23andMe" einzugeben. Das ist eine Firma, die durch Speichelproben suggeriert, dass sie das Risiko für Herzinfarkt, für Schuppenflechte, Diabetes oder Prostatakrebs ermitteln kann. Das ist insgesamt, was die Testung angeht, gar nicht so unseriös, denn man untersucht wirklich Polymorphismen, also Genvarianten. [...]