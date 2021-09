1000 Antworten - Stress

Eine sehr interessante Frage. Das haben wir als Forscher so noch nicht finden können bzw. nicht als solches bezeichnet. Wir wissen, dass bestimmte Strukturen im Gehirn, die sogenannten Mandelkerne, ganz empfindlich darauf reagieren und das so registrieren, was wir in den letzten Wochen, Monaten oder auch Jahren erlebt haben. [...]