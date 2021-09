In welchem Maße ist der Denisova-Mensch mit dem Neandertaler oder dem Homo sapiens verwandt?

1000 Antworten - Evolution

Der Denisova-Mensch ist im Prinzip nur durch genetische Untersuchungen definiert worden, durch die Untersuchung einer Fingerkuppe. Bei der Untersuchung dieser Fingerkuppe wurde klar, dass es sich weder um ein Neandertaler-Gen, noch um ein Homo-sapiens-Gen handelte. Es ist anzunehmen, so lautet auch die Hypothese der Forscher, dass es eine geografische Variante dieser Menschen gab. Diese lebten neben den Neandertalern, noch weiter im Osten – in diesem Fall in Sibirien in einer eigenständigen Gruppe. Das Interessanteste ist, dass die Denisova-Menschen sich auch mit dem modernen Mensch vermischt haben. [...]